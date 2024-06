Data premiery GTA VI wywołała popłoch u Xboksa

Rockstar Games zapewne jest pewne swojego sukcesu tak, jak zresztą również i inni twórcy. Ci obawiają się wydawania swoich gier w okresie bliskiej premiery megahitu od Take-Two.

Data premiery GTA VI wywołuje popłoch u wydawców

Nie będzie chyba w tym dużej przesady, jeśli stwierdzę, że premiera Grand Theft Auto VI będzie największym gamingowym wydarzeniem od lat, w zasadzie to zapewne od premiery obecnej generacji konsol do grania. Rockstar Games może być pewne sukcesu, a zainteresowanie graczy samym zwiastunem sugeruje, że liczba sprzedanych kopii może pójść na rekord. Jakby finalnie się nie stało, na pewno będzie “grubo”.

I wiedzą to także inni twórcy gier, w tym choćby Xbox, który szykuje na kolejny rok sporo premiery. Firma sama siebie chwaliła za ostatni pokaz, obfitujący w wielkie zapowiedzi i nowe materiały. Na 2025 rok zaplanowano premierę Fable, DOOM: The Dark Ages, South of Midnight i innych tytułów first-party. W trakcie wspomnianego pokazu poskąpiono jednak graczom konkretnych dat premier.

Wiele osób mogło więc zacząć się martwić, czy studia Microsoftu wyrobią się w ogóle na przyszły rok i dlaczego praktycznie żadna gra dostała jedynie znaczek “2025”, bez dodatkowych wyjaśnień. W trakcie rozmowy z Variety szef Xbox Game Studios Matt Booty przyznał, że niejako jest to wina… GTA VI.

Myślę, że wiele osób w branży będzie oczywiście planować wokół GTA VI i wszyscy nie możemy się doczekać tej gry, która powinna być niesamowita. Wszyscy w branży chcą mieć pewność, że nie wylądujemy w cieniu czyjejś wielkiej premiery, ale musimy po prostu mieć otwarte opcje. – wyjaśnił Booty

Także to prawda – Microsoft obawia się wydania swoich gier w okolicach premiery GTA VI. Pewny hit od Rockstara również nie otrzymał konkretnego miesiąca i dnia wydania, choć spodziewany jest na jesień. Co jak co, ale zapewne będzie to jedna z niewielu gier AAA, która wyjdzie w tym okresie. Wątpię, aby ktokolwiek się odważył stanąć do boju z nowym GTA, skoro nawet sam Xbox tego nie chce.

Źródło: 80.lv