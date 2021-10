Część GTA The Trilogy The Definitive Edition niemal za darmo. Świetne wieści dla subskrybentów

Kolejne informacje w związku z nadchodzącym GTA The Trilogy The Definitive Edition. Niektóre części kolekcji pojawią się w Xbox Game Pass i PlayStation Now.

Rockstar rozbił dziś bank, pokazując pierwszy zwiastun nadchodzącej kolekcji remasterów GTA. Znamy też pierwsze szczegóły. Posiadacze subskrypcji mają się z czego cieszyć.

GTA The Trilogy The Definitive Edition także dla subskrybentów

Dziś dowiedzieliśmy się naprawdę wielu informacji na temat wyczekiwanego remastera trzech pierwszych trójwymiarowych części serii GTA. Dostaliśmy też pierwszy zwiastun, który pokazuje zaskakująco nieźle wyglądające produkcje, przypominające lekko… komiksowy styl? No i do tego znamy cenę i oficjalną datę premiery.

Spokojnie, to nie koniec ciekawych informacji dla fanów marki Rockstara. Deweloperzy oficjalnie zapowiedzieli, że niektóre części z ich kolekcji trafią do usług subskrypcji – do Xbox’a i PlayStation Now.

Co ciekawe, nie chodzi tu o cały pakiet zremasterowanych gier, a tylko pojedyncze ich części. Nowa wersja GTA III ma zostać dodana do PlayStation Now 7 grudnia, z już 11 listopada posiadacze Xbox Game Pass zagrają w GTA San Andreas po liftingu.

Dowiadujemy się z tego ciekawej informacji. Bardzo możliwe, że nie będziemy musieli kupować całego zestawu, jeżeli interesuje nas tylko konkretna pozycja. Deweloperzy oficjalnie nic takiego jeszcze nie powiedzieli, ale skoro pojedyncze tytuły trafiają do XGP i PSNow, możemy bezpiecznie założyć, że każdy będzie mógł nabyć je osobno. Zapewne więcej informacji i gameplay dostaniemy już niedługo. Może w trakcie… State of Play?