Zgodnie z oczekiwaniami, otrzymaliśmy konkrety na temat nowego wcielenia trylogii Grand Theft Auto. Rockstar Games ujawniło cenę i datę premiery GTA The Trilogy The Definitive Edition. Jest dość drogo, ale za to zagramy już niedługo.

AKTUALIZACJA: Rockstar Games zaprezentowało trailer z fragmentami gameplay’u odnowionej trylogii. Znajdziecie go w tym miejscu.

Ciąg dalszy artkułu sprzed aktualizacji.

Cała odświeżona trylogia zadebiutuje 11 listopada bieżącego roku. Dotyczy to jednak tylko w wersji cyfrowej, wszak wydanie pudełkowe trafi na sklepowe półki dopiero 6 grudnia. Jeśli zbieracie fizyczne wersje gier, musicie poczekać troszkę dłużej.

Zestaw w wersji na PC, PS4 i Nintendo Switch wyceniono na 269 złotych. Niestety, nie ujawniono jeszcze ceny wersji na Xbox (a więc zapewne Xbox Series) i PS5. Możemy jednak śmiało przypuścić, że będzie ona jeszcze wyższa. Już teraz odświeżona trylogia nie należy do tanich produkcji.

Przy okazji potwierdzono także, że gra otrzyma polską wersję językową. Potwierdza to wcześniejsze przecieki, o których informowaliśmy w tym artkule.

Wciąż nie wiemy nawet, jak prezentuje się odświeżenie. Odpowiada za nie studio Grove Street Games, które wcześniej portowało inne gry Rockstar Games na urządzenia mobilne. Miejmy nadzieję, że nowe wcielenia GTA III, Vice City i San Andreas nie będą prostymi remasterami z lekko usprawnioną oprawą. Trylogia GTA zasługuje moim zdaniem na dużo więcej.