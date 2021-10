PlayStation State of Play zapowiedziane. Wiemy, kiedy Sony pokaże nowe gry

Sony oficjalnie zapowiedziało nowe State of Play. Już w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się zapowiedzi nowych gier.

Czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy! Sony zapowiedziało State of Play.

State of Play w następnym tygodniu

Już trochę czasu minęło odkąd Sony zorganizowało duży event związany z zapowiedziami nowych gier i pokazami już wcześniej pokazanych tytułów. Na szczęście nie musimy dłużej czekać – na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się informacja o nadchodzącym wydarzeniu.

Sony poinformowało, że kolejne State of Play odbędzie się już w najbliższym tygodniu, w środę 27 października. Wydarzenie to będzie transmitowane na żywo o godzinie 23, a obejrzymy je za pomocą klasycznych środków komunikacji – Twitcha i YouTube.

No dobra, ale czego możemy się spodziewać? Japoński gigant uchylił już rąbka tajemnicy. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, doczekamy się zarówno nowych materiałów z oczekiwanych gier, jak i zupełnie nowych zapowiedzi na PS4 i PS5.

Podkreślono, że możemy spodziewać się informacji od zewnętrznych deweloperów, a nie studiów samego Sony. Całość ma trwać około 20 minut. Niby niedużo, ale w tym czasie da się upchnąć sporo treści. Miejmy nadzieję, że znów zapowiedziane zostaną prawdziwe hity.

Na ten moment ciężko zgadywać, co dokładnie może być pokazane na evencie. Osobiście nie nastawiałbym się na żadne nowości na temat Horizon Forbidden West czy nowego God of War ze względu na to, że obydwie produkcje powstają w wewnętrznych studiach Sony. W ubiegłym miesiącu nie brakowało hitów – dostaliśmy m.in. remake KOTOR, Wolverine i Spider-Man 2 od Insomniac, a także pierwszy pokaz God of War Ragnarok. Dlatego też trzymamy kciuki, że ponownie poczujemy się zaskoczeni.