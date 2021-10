Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wreszcie zobaczyliśmy zwiastun GTA The Trilogy The Definitive Edition Rockstar Games zdradziło również szczegóły zmian w rozgrywce. Formuła zabawy doczeka się odświeżenia.

Nadal będzie to stare-dobre GTA, ale nie zabraknie ciekawych zmian. Przede wszystkim twórcy przygotowali sterowanie inspirowane tym z GTA V. Co do strzelania – będziemy mogli celować manualnie, ale powróci też system blokowania widoku na przeciwnikach.

Jedną z najważniejszych zmian jest wyrzucenie przymusu docierania do znacznika misji po jej niepomyślnym ukończeniu. W nowych wersjach gier będziemy mogli natychmiastowo rozpocząć zadania od nowa.

Pojawią się też udoskonalenia w kołach wyboru broni, a w podobny sposób wybierzemy również stacje radiowe. Aktualizacji doczekają się także minimapy i będziemy mogli oznaczyć punkt, do którego pokieruje nas nawigacja.

Deweloperzy wprowadzili osiągnięcia i trofea, których pełna lista wyciekła wcześniej do sieci. To akurat nie jest żadnym zaskoczeniem.

Nie zabraknie też usprawnień specyficznych dla danych platform. Na Switchu będzie to wsparcie celowania żyroskopem oraz sterowanie kamerą przy użyciu ekranu dotykowego. Na PC pojawi się wsparcie NVIDIA DLSS, a wszystkie trzy tytuły zadziałają na PS5 i Xbox Series X w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę.

To z całą pewnością nie koniec zmian we wszystkich trzech grach. Kolejne szczegóły poznamy prawdopodobnie w ciągu najbliższych paru dni.

Rockstar Games ujawniło też datę premiery oraz cenę i wymagania sprzętowe odświeżonego zestawu Grand Theft Auto. Premierę cyfrowego wydania GTA The Trilogy The Definitive Edition zaplanowano na 11 listopada bieżącego roku.