Wreszcie zobaczyliśmy zwiastun GTA The Trilogy The Definitive Edition. Materiał prezentuje zmiany w odświeżonej trylogii Grand Theft Auto. Nie wszyscy będą zachwyceni, ale nowości i tak mogą cieszyć.

Na trailerze widać wiele przerywników filmowych i parę urywków rozgrywki. Na większy pokaz gameplay’u musimy jeszcze poczekać, o ile takowy w ogóle pojawi się przed premierą. Wątpię jednak, aby był to ostatni materiał zaprezentowany przez twórców. Wciąż nie widzieliśmy „czystej” rozgrywki, która jest jednak najważniejsza, jeśli rozważamy kupno odnowionej gry.

Patrząc na ujawnione dziś wymagania sprzętowe, mogliśmy się spodziewać, że zmiany nie będą gigantyczne. Niemniej jeśli martwiliście się, że deweloperzy tylko podbiją rozdzielczość tekstur, możecie odetchnąć z ulgą. Tytuły wyglądają dużo lepiej dzięki nowemu systemowi oświetlenia, a i inne usprawnienia grafiki robią dobrą robotę. To zdecydowanie nie jest pełnoprawny remake, ale i tak, moim zdaniem, nie jest źle.

W tym miejscu przypomnę też, że Rockstar Games ujawniło dziś datę premiery oraz (dość sporą) oficjalną cenę GTA The Trilogy The Definitive Edition. Zestaw odświeżeń trafi do graczy w formie cyfrowej już 11 listopada, a wydania pudełkowe pojawią się w sklepach 6 grudnia.