Gry za darmo na Steam. 10 nowości do pobrania (22 lipca)

Kto gustuje w bezpłatnym graniu, może obecnie pobrać sporo nowych gier za darmo. Oprócz tych opisanych dzisiaj w osobnych wpisach, które naszym zdaniem zasługują na szczególna uwagę (walki smoków, polski horror oraz RPG jak Paper Mario), podrzucamy Wam linki do 10 kolejnych 10 tytułów za free.

Nowe gry za darmo na Steam (22 lipca 2024)

Z powyższej dziesiątki wybraliśmy trzy tytuły, które warto sprawdzić. Jest tutaj krótki horror Shadow of Pharos, który choć nieco sterylny w oprawie, zaczyna gromadzić pozytywne opinie. Budzimy się we własnym domu i musimy się z niego wydostać, wykonując kolejne polecenia nieznanej osoby.

Drugim i w zasadzie największym tytułem z tego zestawienia jest Domenation, czyli trzecioosobowa strzelanka science fiction. Choć opinie o niej są mieszane, to może przypadnie Wam do gustu takie wydanie popularnego Battle Royale.

Zwracamy Waszą uwagę również na Abyssal. Ten tytuł powinien przypaść do gustu fanom gier strategicznych. Jak czytamy na Steam, fabuła kręci się wokół dwóch braci, Alarica i Archivalda, których przeznaczeniem jest odziedziczenie przywództwa kultu. Jednak chciwość Alarica doprowadziła go do próby zabicia Archivalda, aby przejąć całą władzę.

