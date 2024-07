Gra za darmo na Steam. Polska wieś, tajemnicza bestia i świetne oceny

Sporo ostatnio darmowego grania. W lipcu opisaliśmy dla Was już kilkadziesiąt gier za darmo. To jednak nie koniec, ponieważ poniżej znajdziecie świetną nowość od polskiego studia Under The Sink. To ich pierwsza produkcja, ale jak widać, bardzo udana. Ten niezależny deweloper stworzył bardzo klimatyczny horror rozgrywający się na polskiej wsi. Przywitajcie Krypta FM – to gra za darmo do pobrania na Steam.

Bestia z Gozdar atakuje. Nowa gra za darmo do pobrania

19 lipca na Steam pojawiła się Krypta FM, czyli horror w nostalgicznym klimacie polskiej wsi wczesnych lat 2000. Tytuł zebrał przez weekend niemal 120 recenzji od użytkowników platformy, z czego średnia wynosi 98/100.

Przenosimy się dziś do Gozdar, małej wsi w Polsce, której mieszkańcy zaobserwowali dziwne, paranormalne zjawiska. W okolicy zaczęło panoszyć się dziwne stworzenie, które sieje postrach wśród miejscowej społeczności. Tajemnicza kreatura w Gozdarach pozostawia po sobie liczne ślady, które doprowadzą Was do rozwiązania zagadki, w czym pomocne będą również interesujące rzeczy, jakie mają do powiedzenia słuchacze audycji radiowej. Steam

Co ciekawe, Krypta FM posiada pełny voice acting audycji radiowej. W grze zobaczymy sporo odniesień do dawnych lat, a klimat grozy nie jest tutaj budowany za pomocą jumpscerów, tylko zręcznie prowadzonej narracji.

Choć to zabawa na jeden wieczór, jest zdecydowanie warta polecenia. Jak piszą gracze na Steam, tytuł posiada niesamowitą atmosferę i spodoba się przede wszystkim osobom, które lubią horrory oraz zagadki o kryptydach. To zwierzęta uznane za dawno wymarłe bądź znane z przekazów. Nikt ich nie widział, nikt nie potwierdził ich istnienia, a jednak… czają się w mroku.

Krypta FM (PC) – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam, opracowanie własne