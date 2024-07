Gra za darmo na Steam. Spodoba się fanom serialu Ród smoka

Latające bestie i walka o dominację. Oto nowa gra za darmo, która powinna przypaść do gustu fanom akcji, fantasy, no i przy okazji serialu Ród smoka.

Smoki wylądowały na Steam i możemy nimi polatać bezpłatnie. To kolejna premiera, która dopiero co wpadła na platformę Valve. I co najważniejsze, to gra za darmo z dobrymi ocenami, która wygląda całkiem przyjemnie. Oglądając trailer od razu przychodzi na myśl fenomenalny serial “Ród smoka” na platformie Max, choć gra nie ma z nim nic wspólnego. Możemy jednak wskoczyć na grzbiet wielkiego jaszczura i zionąć ogniem, spalać i siać postrach, by wygrać wojnę o Smoczą Dolinę.

Gra za darmo na Steam. Gods of Fire do pobrania

Gods of Fire to wieloosobowa gra online PvP, w której dowodzisz potężnymi smokami w zaciętych bitwach o dominację. W przestworza może wzbić się jednocześnie do 6 graczy, których cel jest prosty – pokonać przeciwników i wspiąć się na szczyt tabeli rankingowej.

Nasz smok może zionąć ogniem, wypluwać ogniste kule i mocno przyśpieszać, by uciec z opresji. Na początku każdego meczu na mapie losowo pojawiają się Smocze Diamenty. Kto pierwszy do nich doleci i chwyci w szpony, może liczyć na premie PD. Jednocześnie stajemy się celem przeciwników, którzy z pewnością zechcą odebrać nam diamenty, więc cały ogień skupia się na nas.

Choć to typowa gra akcji bez fabuły, twórcy nakreślili jej tło:

Akcja rozgrywa się w epoce smoków, w fantastycznym świecie pełnym mitycznych stworzeń i dryfujących w powietrzu wysp, gdzie ludzie i smoki niegdyś harmonijnie współistniały w Dolinie Smoków. Jednakże harmonia ta straciła równowagę wraz z postępem ludzkości, co doprowadziło do zniszczenia niegdyś spokojnego regionu. To wywołało bitwę, wojnę pomiędzy smokami podzielonymi na dwie frakcje: tymi, które stoją po stronie ludzi i tymi, które im się przeciwstawiają. Rozpoczęła się walka o dominację nad Doliną Smoków. Steam

Jeśli chcecie dołączyć do walki, oto link do pobrania tytułu za free:

Źródło: Steam, opracowanie własne