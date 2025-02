32 gry na Steam w promocji do 5 zł. Polski thriller za 4,23 zł zamiast 100 zł

Wybraliśmy ponad 30 ciekawych gier na PC w promocji, które możecie mieć w swojej bibliotece Steam za małą kasę. Wśród nich znajdziecie całkiem nowy kosmiczny thriller z niezłymi ocenami od polskiego studia. Będzie też sporo FPS-ów, gry survivalowe, horrory i niezapomniane gry akcji.

Gotowi sięgnąć po kolejne tanie gry na Steam? Przygotowaliśmy nową porcję promocji, wybierając największe gry w pułapie cenowym do 5 zł. Łatwo nie było, ale jak się ostatecznie okazało, wyciągając kilka złotówek z portfela możemy sięgnąć po wiele dużych udanych tytułów. Polecamy szczególnie zaznajomić się z polskim thrillerem science fiction w formie przygodowej gry akcji TPP. Tytuł zbiera bardzo przyzwoite oceny, a na „planie” gwiazdorska obsada, w tym Troy Baker oraz Roger Clark.

Wszystkie gry PC w promocji, w formie kluczy Steam, kupimy w Instant Gaming, czyli zaufanym i rzetelnym dostawcy elektronicznej rozrywki. Polecamy go z czystym sumieniem i z własnego doświadczenia wiemy, że akurat ta „kluczykownia” jest niezawodna.

32 tanie gry na Steam. 5 zł wystarczy, by kupić świetną zabawę (część 1)

Jak zawsze, na liście promocji znajdziecie wiele wartościowych i wysoko ocenianych tytułów, ale tradycyjnie wybieramy trzy, które szczególnie są warte zakupu. Tym razem w niskiej cenie polecamy zwłaszcza coś z polskiego podwórka, czyli porywający thriller Fort Solis. Na Steam za grę musimy płacić niemal 100 zł, a tutaj wydamy jedynie 5 zł.

Fort Solis

Oto polski thriller science fiction w formie przygodowej gry akcji TPP, za który odpowiadają zespoły deweloperskie Fallen Leaf oraz Black Drakkar Games. Jako inżynier Jack Leary udajemy się na Marsa, a konkretniej do mrocznej bazy górniczej, skąd odebraliśmy tajemnicze wezwanie.

Noc nie ma końca, wydarzenia wymykają się spod kontroli, a prawda o losach załogi zaczyna wychodzić na światło dzienne. W dodatku nadciąga burza, ograniczając możliwości ucieczki Jacka, który musi przetrwać do rana. Steam

Oprawa graficzna Fort Solis zasługuje na pochwałę. Tak samo jak obsada. Usłyszymy tutaj Rogera Clarka (wystąpił w roli Arthura Morgana w Red Dead Redemption 2) oraz Troya Bakera (znany m.in. z roli Joela z serii The Last of Us).

Sprawl

Jeśli lubicie FPS-y w stylu DOOM czy Quake, powinniście przyjąć Sprawl z otwartymi ramionami. To niezwykle szybki shooter, który przenosi nas do cyberpunkowego, dystopijnego świata. Główną bohaterką gry jest Seven, czyli superżołnierka pragnąca opuścić metropolię i przy okazji obalić wojskowy reżim, który trzyma miasto w garści. Zniszczenie będziemy czynić korzystając z wielu futurystycznych broni, jak i tradycyjnych (katana, para pistoletów, shotgun). Nasza bohaterka posiada też nadludzkie zdolności, pozwalające jej bardzo wysoko skakać czy biegać po ścianach.

Condemned: Criminal Origins

A teraz coś starszego, ale ze świetnymi ocenami (9/10 na Steam). Condemned: Criminal Origins jest mrocznym, pierwszoosobowym thrillerem psychologicznym, w którym tropimy seryjnych morderców.

Podczas badania rosnącej listy seryjnych morderców agent Thomas dochodzi do wniosku, że coś wypacza ciała i dusze tych, których społeczeństwo pozostawiło w tyle. Bezdomni, uzależnieni i szaleni wyłaniają się z podziemia miasta i dopuszczają się bezmyślnych aktów przemocy. Czy może istnieć niewidoczny związek między rosnącą brutalnością ostatnich seryjnych zabójstw a rosnącym wskaźnikiem przestępczości? Steam

Nasz bohater zostaje w końcu uwikłany w zabójstwo dwóch policjantów i teraz nie dość, że musi rozwikłać mroczną zagadkę, to jeszcze sam oczyścić się z zarzutów.

