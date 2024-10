Zestaw nowych horrorów i nie tylko. Gry za darmo na Steam (29 października)

Zebraliśmy kolejną porcję bezpłatnych nowości na Steam, które mogą Was zainteresować. Pobierajcie gry za darmo w liczbie sześciu tytułów. Druga połowa to wersje demonstracyjne.

W ostatnich dniach mamy prawdziwy wysyp gier grozy oraz horrorów, które można pobrać za 0 zł. Niedawno przygotowaliśmy dla Was zestawienie “Najlepsze horrory za darmo na Steam. 10 gier idealnych na Halloween“, lecz kto chce świeższej krwi, niech spojrzy na najnowsze darmoszki. Oprócz strasznych gier, znajdziecie wśród nich również kosmiczną strzelankę Gripshot czy karciankę Bloons Card Storm. Reszta zabierze nas natomiast w strefę mroku i niepokoju. Wszystko, to oczywiście gry za darmo.

Nowe gry za darmo do pobrania na Steam (29 października)

Choć na liście znajdziemy niemal same gry 3D, najbardziej przypadło nam do gustu demo wzorowanej na retro produkcji Enigma of Fear. Premiera pełnej wersji została zaplanowana na 28 listopada 2024, a już dzisiaj możemy sprawdzić za darmo wersje demo. Wcielimy się w dziewczynę imieniem Mia, detektyw z paranormalnymi zdolnościami, która poszukuje swojego zaginionego ojca w Perimeter – miejscu, które nie istnieje. Czuć tutaj klimat grozy, mamy sporo zagadek, ale również strzelania. Zapowiada się smakowity indyczek.

Z pełnych wersji polecamy natomiast God Is Not Here, gdzie wcielamy się w rolę agenta kościoła, który ma spędzić kilka nocy w domu Hansa Schneidera. Nie był on dobrym człowiekiem, a po śmierci jego posiadłość została przeklęta. Zobaczcie urywek gameplay’a:

Źródło: Steam