Nowy darmowy hit na Steam. Wyjątkowy FPS, jakich mało

Choć co chwilę podrzucamy Wam fajne darmoszki, rzadko kiedy zdarza się, by jakaś premiera z miejsca tak “zassała”. Niespostrzeżenie na Steam wylądował FPS, który po prostu zachwycił graczy swoją prostotą, szybką rozgrywką oraz rozbudowaniem. Jest to oczywiście gra za darmo.

Codziennie przedzieramy się przez najnowsze gry za darmo (sprawdź wszystkie), których opisujemy dla Was naprawdę sporo. Tylko wczoraj mieliśmy 19 tytułów, w tym shooter dla fanów DOOM czy horror z bardzo realistyczna oprawą graficzną. I choć wiele z tych produkcji można śmiało polecić, to ten, który zobaczycie w tej wiadomości, wręcz należy pobrać. Kto lubi FPS-y, będzie bardziej niż w siódmym niebie.

Premiera na Steam. Straftat to gra za darmo, która rozwaliła system

W październiku na Steam pojawił się Straftat, co w języku niemieckim znaczy mniej więcej Przestępstwo. Choć to mała produkcja niezależna, w ciągu kilku dni zebrała ponad 740 ocen od społeczności, z czego średnia jest przytłaczająco pozytywna. Aż 98% graczy poleca ten tytuł, a patrząc szybko na SteamDB, obecnie bawi się przy nim około 250 osób (maksymalny pik wynosił 819 graczy). Może dla kogoś to mało, jeśli jest przyzwyczajony do tytułów AAA. Przy niepromowanych w mediach indyczkach taki wynik zasługuje jednak na wielkie uznanie.

Straftat to sieciowy FPS z rozgrywką jeden na jednego. Wpadając na serwer możemy rozegrać szybki mecz, który składa się z kilku rund. Każda runda to inna mapa, a tych jest w grze aż 70. To sporo, jak na taki mały tytuł, a co ciekawe, w oferowanym DLC za 20 zł z groszami dostajemy drugie tyle. Łącznie mamy więc 140 aren. Oczywiście bez płacenia podstawowa siedemdziesiątka robi już wrażenie swoją liczbą.

Każda mapa zawiera swój własny zestaw broni, którą możemy znaleźć i podnieść, by ustrzelić przeciwnika. Podobnie jak przy mapach, wybór broni palnej, materiałów wybuchowych i broni białej jest imponujący. W grze znajdziemy też różne wyzwania, które pozwolą nam odblokować elementy kosmetyczne dla postaci, jak czapki i nowe ubranka.

Wymagania sprzętowe Straftat są tak niskie, że nawet nie ma sensu ich podawać, bo każdy rzęch sprzed 10 lat go uciągnie.

STRAFTAT (PC) – pobierz grę za darmo

Źródło: Steam