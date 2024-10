Gra za darmo na Steam. Przerażający horror z „ekstremalnie realistyczną grafiką”

Tuż przed weekendem na platformie Steam zadebiutowała świetna gra za darmo. Choć to produkcja niezależna, prezentuje się wyjątkowo ciekawie, a gracze w swoich recenzjach przyznają, że “straszy jak diabli”. Mowa o Backrooms: Found Footage, do której link znajdziecie poniżej. Już tytuł gry zdradza mniej więcej, czego możemy się tutaj spodziewać.

Backrooms: Found Footage – gra za darmo, idealna na Halloween

Zacznijmy może nietypowo, bo od znaczenia samych słów (terminów), które tworzą tytuł gry. Słyszeliście już kiedyś o The Backrooms? W skrócie – to niepokojąco duży system pustych pomieszczeń, czasem łudząco do siebie podobnych, w których nie znajdziemy nic nadzwyczajnego. W oczy razi oświetlenie “buczących” lamp fluorescencyjnych, a my znajdujemy się w labiryncie nasłuchując własnych kroków. Jeśli usłyszymy coś innego… można się tylko modlić, ponieważ “to coś” z pewnością już wie, że tutaj jesteśmy. The Backrooms znajdują się poza rzeczywistością, do której człowiek może trafić przypadkowo, bo ma po prostu pecha.

Skoro już zrobiło się niepokojąco, to wspomnę również, czym jest drugi człon tytułu gry, czyli Found Footage. To potęgująca klimat grozy technika filmowa polegająca na tym, że wydarzenia prezentowane są z perspektywy amatorskiej kamery. Zastosowano ją np. w kultowym już obrazie Blair Witch Project, gdzie cały film był niby odnalezioną amatorską taśmą wideo.

No i zlepiając to w całość otrzymujemy nową grę za darmo Backrooms: Found Footage. Premiera na Steam odbyła się niedawno, bo 25 października, zbierając bardzo pozytywne opinie od graczy.

Co gracze piszą o Backrooms: Found Footage?

Oto kilka recenzji wystawionych grze:

Piękna i absolutnie przerażająca gra trwająca godzinę, której wystawiam 10/10. Musisz zagrać, jeśli kochasz i boisz się backrooms tak jak ja. Musisz również zagrać, jeśli słyszysz o backrooms po raz pierwszy. Naprawdę dobrze stworzone krótkie doświadczenie grozy. Bardzo angażujące wrażenia dźwiękowe i dobrze animowane środowiska. Polecam! Ekstremalnie realistyczna grafika, drżenie kamery i atmosfera.

Według graczy, opisywany tutaj Backrooms: Found Footage bardzo przypomina takie tytuły jak darmowe The Complex: Found Footage z 2022 roku (pobierz tutaj) oraz płatną już kontynuację The Complex: Expedition. Posiadają one tysiące bardzo pozytywnych ocen, a skoro Backrooms: Found Footage jest podobne, to tym bardziej jest to argument, żeby po nią sięgnąć.

Poniżej fragment rozgrywki z nowej “darmoszki”, a jednocześnie warto wspomnieć, że już powstaje Backrooms: Found Footage 2, a deweloper obiecuje dłuższą rozgrywkę i jeszcze bardziej realistyczną oprawę graficzną.

