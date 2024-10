Najlepsze horrory za darmo na Steam. 10 gier idealnych na Halloween

Wielkimi krokami zbliża się Halloween, także warto przyjrzeć się, co takiego Steam ma do zaoferowania w kwestii gier free-to-play. Najlepsze horrory za darmo to gry, które mogą Was przerazić, wywołać niepokój albo po prostu wciągnąć na długie godziny. Wybraliśmy 10 najlepszych pozycji zarówno single, jak i multiplayer!

Praktycznie każdy większy tytuł multiplayer oferujący sezonowe aktualizacje ma co roku nowości związane także i z Halloween. Co jeśli, jednak nie chcemy grać po prostu upiornymi skinami w takim Overwatchu, a po prostu sięgnąć po coś na wskroś przesiąkniętego grozą? Ciarki ciarkami, ale tu liczy się też klimat i – w niektórych przypadkach – opowieść. Na Steam jest w czym wybierać jeśli chodzi o gry za darmo, ale przy horrorach wybór może wydawać się trudny.

Jeśli więc szukacie godnej rozrywki na najbliższe dni przed (i po, bo czemu nie?) Halloween, wybraliśmy dla Was najlepsze horrory za darmo. Znajdziecie tu tytuły nie tylko skrajnie indie, ale i gry o sporych ambicjach. Jedni wolą grać samotnie, a inni ze znajomymi lub losowymi ludźmi na serwerach, więc są tu tytuły zarówno multiplayer, jak i przeznaczone dla pojedynczego gracza.

Najlepsze horrory za darmo na Steam, czyli 10 gier, które Was przerażą

Wiele osób uważa, że produkcje free-to-play oferuję jakość znacznie niższą od tego, czego można spodziewać się po grach premium. Jeśli ostatnie wielkie porażki oczekiwanych tytułów (jak choćby Star Wars Outlaws czy Concord) czegoś miały nas nauczyć, to właśnie tego, że takie przekonanie jest błędne. Na poniższej liście jest kilka gier wręcz rewolucyjnie podchodzących do narracji (jak BABBDI), stworzonych „z sercem” (jak Cry of Fear) czy niewiele ustępujących tym „dużym” grom (idealny przykład to Deceit 2).

Nawet ja, przeszukując wysypisko Steam, znalazłem kilka tytułów, które od razu musiałem sprawdzić i… szczerze przyznam, bardzo mi się spodobały. Szczególnie że spora część poniższych gier singleplayer jest po prostu bardzo krótka. Mogą więc stanowić idealną rozrywkę na wieczory poprzedzające święto upiorów. Z kolei gry multi mają potencjał, aby zatrzymać Was na dłużej.

To absolutne mistrzostwo w przerażaniu i opowiadaniu smutnej, choć może nieszczególnie wyjątkowo napisanej historii. Gra stanowiąca tak naprawdę ewolucję moda do Half-Life’a 1 nie tylko wygląda o niebo lepiej hitu Valve, ale i pokazuje, że przemodelować da się wszystko. Klimat gra tu pierwsze skrzypce. Wcielamy się w człowieka, który wylądował w mrocznym, spowitym chłodem mieście opanowanym przez potwory. Inspiracje Silent Hill są bardziej niż widoczne, ale to nie wszystko. Na graczy czeka również możliwość rozgrywki w kooperacji, więc na co jeszcze czekacie?

Gdyby David Lynch stwierdził, że usiądzie sobie w domu i zamiast zapowiadania pogody (bo przecież tym się przez tak długi czas zajmował) zacznie dłubać nad własną grą, być może efektem jego starań byłoby właśnie BABBDI. Dziwaczna dzielnica jakiegoś futurystycznego megalopolis w której mieszkają jeszcze bardziej dziwaczni mieszkańcy to tylko wymówka, aby udać się na tę krótką, ale niezwykle treściwą przygodę. Warto dodać, że gracze ocenili tę grę „przytłaczająco pozytywnie”.

Tak, jest też coś z rodzimego poletka, bo przecież Polacy nie gęsi, swoją grozę mają (i nie mówię tu o Silent Hill 2 Remake!). Krypta FM zabiera nas w złote czasy wczesnych lat 2000, w których szalonym zainteresowaniem cieszyły się fora internetowe. Jedno z nich, traktujące o kryptydach, przybliża nam historię niejakiej bestii z Gozdar. I to właśnie my musimy jej poszukać, jednocześnie eksplorując niezwykle swojskie miasteczko. Kolejna krótka przygoda, ale za to przeładowania klimatem i wieloma nawiązaniami, które wychaczą przede wszystkim Polacy.

Gry singleplayer to nie Wasza bajka? To może Deceit 2? To kontynuacja bodaj jednego z najpopularniejszych horrorów free-to-play. Twórcy opisują swoją grę jako „społecznościowy horror detektywistyczny online”. W grze kilku śmiałków musi ustalić, który z nich jest tak naprawdę wcieleniem zła. Ten z kolei po kolei eliminuje ludzi, ostatecznie siejąc coraz większy zamęt. Klasyczna mafia lub gra w wilkołaka, lecz w upiornym wydaniu. Proste zasady, spora liczba graczy – czegóż chcieć więcej?

Kolejny rodzimy tytuł, tym razem stanowiący chyba najważniejszy przykład, że za darmo też się da i to jakością, nieustępującą wielu grom z segmentu AA, a grafiką zrównującą się z tytułami AAA. Polskie studio wydało krótki, bo pochłaniający zaledwie około pół godziny symulator chodzenia przesiąknięty grozą rodem z powieści Lovecrafta. I zrobili to tak dobrze, że do tej pory nie mogę doczekać się czegoś więcej. Znaczy się, Pools of Madness, bo twórcy aktualnie pracują nad lovecraftowskim horrorem o… bilardzie.

Najprostszy pomysł na horror w historii – zostajemy sami w domu i nagle coś się dzieje. Z tego niezwykle banalnego konceptu wyszedł niezależny twórca, człowiek odpowiedzialny za całą serię Fears to Fathom. Deweloper pozostałe części oferuje za pieniądze, ale swoisty prolog, wstęp do tego uniwersum ogramy bez opłat. I choć stylizowana na erę kasetę VHS grafika może skusić fanów tego stylu, to i historia się broni, a także klimat, z jednej strony retro niczym oprawa, a z drugiej wyraźnie sugerujący, że to horror. Prosta, krótka i immersyjna przygoda, po której sięgniecie po pozostałe epizody.

Gra-ewenement, jedna z najbardziej klaustrofobicznych i przygniatających ciężarem historii i atmosfery gra na tej liście. Teleforum, gdyby może było nieco dłuższe, z powodzeniem sprawdziłoby się także w segmencie premium, ale przecież nie możemy narzekać na to, że jest to horror za darmo. W sam raz przed Halloween możecie zapoznać się z fabułą opowiadającą o reporterze chcącym przeprowadzić wywiad z wdową na temat śmierci jej męża. Problem w tym, że wszystko ma tu drugie dno, a wyraźne inspiracje found footage nie tylko wciągną Was do samych napisów końcowych, ale i wywołają poczucie osamotnienia, którego nie znajdziecie w każdej grze.

Kto nie lubi SCP? Ewolucja fenomentu kryptyd, ukrytych wymiarów i tajnych eksperymentów w postaci szalenie popularnych internetowych opowieści obejmuje także szereg gier wideo. Secret Laboratory to jedna z nich, tym razem w formie horroru multiplayer dla nawet kilkudziesięciu graczy naraz. Wcielamy się w pracowników tajnej placówki, zmuszonych do ogarnięcia bajzlu, na skutek którego anomalie wydostały się ze swoich cel. Nie jest to może najstraszniejsza gra na liście, ale ma świetny klimat. Poza tym gwarantuje potencjalnie nawet setki godzin zabawy.

Chyba najpopularniejsza strzelanka z zombie za darmo, przywodząca na myśl serię Left 4 Dead. W istocie to gamingowa oda do zombiaczych dzieł George’a Romero przeznaczona do zabawy w kooperacji nawet do ośmiu graczy naraz. Jest przy tym zaskakująco realistyczna i zróżnicowana, bo każda rozgrywka wygląda inaczej. Kolejny mod do Half-Life’a idealnie ukazujący, na co stać fanów.

To już nieco kontrowersyjna i zdecydowanie zapomniana pozycja. Secret World zaczynało tak daleko, że aż w 2012 roku jako MMO od Funcomu. Gra osadzona w uniwersum pełnym potworów, anomalii i wszelkiej maści stricte horrorowego tałatajstwa to bodaj jedyne MMO, w którym przegrałem aż tyle godzin. Co tu wiele mówić – po prostu jest tu kilka fajnych mechanik, ale przede wszystkim genialnie zarysowany świat pełen tajemnic, sekretów i potworów do ubicia lub wyśledzenia. Lovecraft miesza się tu z Draculą, tajne organizacje z czystym fantasy, a i nie zabrakło do tego nieco klasycznej, gotyckiej grozy. Czemu jednak „kontrowersyjna”? Ano dlatego, że dziś na serwerach świecą pustki. Nadal to udane MMO idealne także dla pojedynczego gracza, o ile zależy Wam na klimacie, wykonywaniu zadań i poznawaniu fabuły.