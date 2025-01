Nowe gry za darmo na Steam i urocza maskotka na pulpit Windows

Pora spojrzeć na najnowsze gry za darmo, które pojawiły się na platformie Steam. Oprócz tego, mamy dla Was wirtualną przejażdżkę po parku rozrywki oraz słodką maskotkę na pulpit, która bardzo spodobała się graczom.

Gry za darmo atakują nas z każdej strony, a my jak zawsze staramy się polecić Wam te najlepsze. Czasem są to większe produkcje, choć najwięcej darmoszek dostarczają nam jednak deweloperzy niezależni. Kto czeka na wielkie tytuły free to play, niech zerknie na nasz spis najgrubszych premier, które dostaniemy w tym roku.

Początek 2025 roku póki co nie jest obfity w duże tytuły za darmo, lecz styczeń jeszcze nie minął i mamy nadzieję, że przyniesie ze sobą coś naprawdę interesującego. Zawsze możecie nadrobić zaległości z zeszłego miesiąca, zaglądając do zestawienia “34 najlepsze gry za darmo z grudnia 2024, w tym premiery AAA“.

Dzisiaj mamy dla Was ciekawy pakiet darmowej zabawy, który składa się z 4 pełnych wersji gier, jednego wirtualnego symulatora oraz next-genowej maskotki 3D na pulpit Windows.

Nowe gry za darmo na Steam i coś jeszcze

Polecamy sięgnąć po niezwykle szybką strzelankę Gunpyre, w której zajmujemy się eliminowaniem potworów w mrocznych lochach. Mapy są częściowo generowane proceduralnie, co urozmaica rozgrywkę. Ta polega nie tylko na strzelaniu, ale i na kombinowaniu. Nasze bronie potrafią pochłaniać krew ofiar, co daje nam przeróżne wzmocnienia i zdolności.

Pozytywne oceny zaczyna gromadzić również fajny niezależny retro horror Shelter from the Storm, który zawiera sporo logicznych zagadek i ponoć potrafi nawet przestraszyć.

Z nietypowych propozycji mamy np. Virtual Towers Online, które powstawało ponad 10 lat, a pozwala nam doświadczyć szaleństw w parku rozrywki, w którym zmienia się nie tylko pogoda, lecz również pory dnia i roku. Na koniec mamy ciepło przyjęte Desktop Mate, które w bardzo krótkim czasie zebrało blisko 800 recenzji od użytkowników Steam (średnia – 90/100) i jest niczym innym, jak po prostu uroczą maskotką na pulpit. Pierwszą postać mamy za darmo, a kto chciałby kolejne maskotki, może je dokupić na Steam jako DLC.

Źródło: Steam