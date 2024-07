Dwie gry za darmo na Steam od twórców Halo i Destiny! To świetne FPS-y

Gry za darmo na Steam. To klasyczne strzelanki FPS

Nie ma to jak gry za darmo, które możemy przypisać do swojej biblioteki na Steam. Ta i tak pewnie u większości z was pęka w szwach, ale skoro nic to nie kosztuje… Cóż, tym razem mamy dla was ponownie garść tytułów, w które możecie zagrać za darmo. Nie ma jednak mowy o wersjach testowych czy darmowych okresach — poniższe gry są wasze na zawsze i bez dodatkowych opłat.

A o jakich tytułach mowa?

Już teraz możecie odebrać za darmo następujące produkcje:

To jednak nie wszystko. Już wkrótce i również za darmo dostępna będzie kolejna część serii:

Gry, za które oryginalnie odpowiadało studio Bungie, zostały przeniesione na nowy silnik i już dziś można pograć w nie za darmo na Steam. Warto również pobrać wspomniany wyżej pakiet DLC, który dodaje możliwość wyboru tekstur.

Źródło: Steam