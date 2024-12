Szalenie popularne RPG i “bardzo pozytywnie” oceniana strzelanka. 2 gry za darmo na Steam

W tym momencie to już mi szkoda wszystkich tych, którzy na Black Desert wydali pieniądze, aby kupić tę grę za pełną cenę. Można ją przecież było odebrać co najmniej kilkanaście razy, nie tylko w postaci gry za darmo na Steam, ale i na innych platformach. Jeśli jakimś cudem nie macie, to może teraz warto odebrać?

2. gry za darmo na Steam

Moim zdaniem warto, szczególnie jeśli pałacie miłością do ambitnych, azjatyckich gier MMORPG o wysokiej jakości produkcyjnej. Black Desert zdecydowanie wygląda na tytuł AAA, oferując przy tym potencjalnie i setki godzin rozgrywki. To z jednej strony prawdziwy reprezentant gier MMO ze wszelkimi tego zaletami i wadami, a z drugiej bardzo solidne RPG nawet jeśli nie widzi Wam się uczestniczenie w aktywnościach online. Na liczbę osób na serwerach i tak nie można narzekać, bo produkt ten miał, zdaniem deweloperów, przyciągnąć do siebie ponad 20 mln graczy.

No i jest też drugi prezent od deweloperów, którzy za pośrednictwem platformy Valve oferują niezależne, ale za to “bardzo pozytywnie” oceniane Distant Space 2. Pamiętacie Space Invaders? No to mamy tu coś bardzo podobnego, w sam raz dla fanów retro shooterów w klimatach science-fiction.

Warto pamiętać, że nie są to obecnie jedyne gry do zgarnięcia za darmo. Epic Games Store ruszyło z fenomenalną ofertą, Amazon Prime Gaming dorzucił swoje trzy grosze, a w i sklepie Fanatical czeka na Was ciekawa darmówka.

