Jedna z najlepszych gier 2023 roku za darmo. Macie tylko kilka godzin, bo zaraz nowy prezent

Do dzisiaj do godziny 17:00 możecie za darmo odbierać jedną z najlepszych gier 2023 roku, obsypaną nagrodami (w tym kilkoma GOTY) oraz powszechnym uwielbieniem ze strony fanów produkcję Vampire Survivors. I warto to zrobić także z innego powodu.

Gra za darmo, a to dopiero początek

Jak zapewne wiecie, Epic Games Store ruszyło już ze swoją świąteczną ofertą. Aby przekonać i uszczęśliwić graczy posiadających konto w serwisie, codziennie aż do stycznia będą rozdawane nowe produkcje. Niestety, nie znamy dokładnej zawartości tych niespodzianek, no bo właśnie – to niespodzianki. Zgodnie z poprzednimi przeciekami, pierwszym prezentem okazało się jednak Vampire Survivors. Niepozornie wyglądająca gra typu bullet hell to tytuł o potencjalnie nieskończonej rozgrywce.

Niestety, jak to zwykle bywa z limitowanymi okazjami, są one limitowane. W tym wypadku dość mocno, bo jak wspomniałem na wstępie, na odebranie prezentu macie mało czasu. A konkretnie – jedynie te kilka godzin do godziny 17:00 dziś wieczorem. Wtedy oferta zmieni się na nową. Tym razem nie było żadnych konkretnych przecieków, co szykuje Epic. Liczymy na jakąś solidną niespodziankę albo przynajmniej coś naprawdę fajnego.

Źródło: Epic Games Store