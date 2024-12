“Bardzo pozytywnie” oceniana gra za darmo do zgarnięcia w wersji na Steam

Wysypało świetnymi grami za darmo! Epic Games Store przez kolejne godziny oferuje Vampire Survivors, a na Fanatical możecie zgarnąć kod na Steam na niekoniecznie aż tak popularną, lecz nadal cenioną grę.

Gra za darmo od Fanatical

Nawet jeśli pod choinką znajdziecie jakieś nowe gry, i tak istnieje szansa, że będziecie pochłonięci grami oferowanymi za darmo. Na przykład – niedawno wyszło prześwietne Marvel Rivals. Epic, jak wspomniałem, rozdaje codziennie nowe prezenty, a do wyścigu o serca oszczędnych graczy dołącza platforma Fanatical.

To właśnie tam możecie zgarnąć niezależne ScourgeBringer. Jest to dynamiczny, stawiający na klimat i akcję roguelite, w którym musimy przedzierać się przez starożytne maszyny w celu poznania skrywanej przez nie prawdy. Gra może nie stoi szczególnie fabułą, bo to głównie pretekst do wciągających systemów rozgrywki. Fani roguelite’ów z pewnością nie będą zawiedzeni.

Warto zaznaczyć, że gra na Steam zdobyła “bardzo pozytywne” głosy społeczności, a do tego jest całkiem popularna. I choć na obecnej promocji kosztuje jedynie 15 złotych, tak naprawdę bez sensu je wydawać. Możecie przecież mieć ją kompletnie za darmo! Wystarczy udać się pod powyższy link, zalogować na konto Fanatical (uwaga – wymaga jest zgoda na materiały marketingowe, ale można ją później cofnąć) i kliknąć “Add to Card”, po czym zostaniecie nagrodzeni kompletną nowością w bibliotece Steam.

Źródło: Fanatical