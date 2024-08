Trzy gry za darmo. Kultowy FPS do zgarnięcia | Newsy - PlanetaGracza

Trzy gry za darmo w postaci trylogii Marathon możecie zdobyć za darmo. Na Steam trafiła już trzecia, dostosowana do współczesnych maszyn, część.

Gry te nie są na szczęście ograniczone czasową promocją ani niczym podobnym – to po prostu tytuły, które po latach doczekały się stosownych poprawek i ulepszeń, dystrybuowane w formie free-to-play.

Trzy gry za darmo, czyli Marathon dla graczy

Przed kilkoma miesiącami pisaliśmy o pierwszej części Marathon, która doczekała się drobnego odświeżenia. To nie jest jakimś szczególnie widocznym remasterem ani tym bardziej remake’iem, lecz dostosowaniem jej do współczesnych komputerów (i do tego na Windows!). Tytuł dostępny jest jako gra free-to-play. Było też wiadomo, że i druga część, a nawet Marathon Infinity też doczekają się debiutu na Steam. I w końcu tak się stało!

Najnowszą premierą na Steam jest właśnie klasyczna wersja FPS-a Marathon Infinity. Gra doczekała się poprawek i ulepszeń, a do tego nadal wspiera rozgrywkę multiplayer oraz kooperację. Można też oczywiście przebrnąć przez wszystkie 20 oryginalnych poziomów samotnie, doświadczając tej klasycznej już historii. Klasycznej, choć nie dla wszystkich, bo seria niegdyś kompletnie ominęła system Microsoftu.

Ten klasyczny FPS Bungie z 1996 roku jest teraz utrzymywany przez społeczność fanów. Doświadcz autentycznej rozgrywki przy użyciu oryginalnych plików danych, z opcjonalną obsługą szerokoekranowego HUD, filtrowaniem/perspektywą 3D, pozycyjnym dźwiękiem i interpolacją 60+ fps, na wypadek gdyby oryginał był zbyt autentyczny. – czytamy w opisie produkcji

“Dwójka” trafiła na Steam w połowie lipca bieżącego roku, a pierwsza część zadebiutowała tam jako pierwsza – 10 maja. Warto pamiętać, że studio Bungie obecnie pracuje nad wskrzeszeniem serii za sprawą całkowicie nowej gry-usługi powstającej dla PlayStation.

Źródło: Steam