Aż 4 gry całkowicie za darmo. Wystarczy tylko je odebrać

IndieGala regularnie raczy nas nowymi produkcjami, za które nie trzeba nic płacić. Jasne, większość z nich to raczej mało popularne, albo wręcz nieznane gry indie. Ale czasami także wśród nich da się znaleźć jakieś perełki.

IndieGala rozdaje 4 gry za darmo

Teraz do oferty popularnego serwisu oferującego dostęp do mnóstwa gier od niezależnych deweloperów trafiły aż 4 nowe tytuły. Oznacza to, że wszyscy posiadacze konta mogą odebrać bez żadnych opłat kolejne “gratisy” z programu Freebies. Tak naprawdę nie jest to niczym trudnym, choć oczywiście trzeba posiadać to konto. Na szczęście jego założenie jest całkowicie bezpłatne.

Znacie coś z tego? Szczerze zdziwiłbym się, gdyby faktycznie tak było, ale nic nie szkodzi. W końcu darowanemu koniowi… no, wiecie. Tak naprawdę otrzymujemy cztery zupełnie od siebie różne produkcje, więc istnieje spora szansa na to, że każdy znajdzie coś dla siebie. W teorii. Serdecznie zachęcam jednak do sprawdzenia, z czym to się w ogóle je.

Copperbell to przepięknie, ręcznie rysowana gra przygodowa, która zajmie Wam bardzo mało czasu i przedstawi nieco baśniową opowieść o… no tak, zgadliście – miedzianym dzwonku. Z kolei Dashing Dinos ucieszy wszystkich fanów dynamicznych tytułów, w którym przyjdzie nam uderzać się kolorowymi dinozaurami. Jest też Dyna Bomb, retro platformówka dla fanów gatunku. Defense of Roman Britain niestety nie jest żadną epicką strategią, a jedynie swego rodzaju tower defense. Nadal, mimo wszystko, warto się zainteresować.

Przypomnę też o nowej ofercie Amazon Prime Gaming na grudzień 2024, która zwala z nóg.

