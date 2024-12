Gra za darmo do zdobycia. Intrygujący tytuł o walkach potworów

IndieGala wrzuciła do swojej oferty Freebies kolejny prezent, tym razem w postaci dość wyjątkowej produkcji. Exit Limbo: Openin to nowa gra za darmo.

Nosorożec w koszmarnym wymiarze walczy z innym bestiami, zwierzętami czy potworami, dosłownie rozrywając je na strzępy… Brzmi jak coś bardzo dziwnego albo… bardzo intrygującego.

Gra za darmo w postaci Exit Limbo: Opening

Brutalny beat’em-up w postaci dość widowiskowej gry 2,5D Exit Limbo: Opening to najnowszy prezent od platformy IndieGala. Słynie ona z oferowania wielu darmowych – ale nie nie zawsze prezentujących podobny poziom – tytułów. Kolejna gra za darmo może i nie powala oprawą czy mechanikami rozgrywki, ale zdecydowanie nadrabia pomysłowością i dość wyjątkowym ukazaniem zdarzeń.

W grze wcielamy się w nosorożca, który po wypadku kolejowym trafia do dziwacznego, nieco makabrycznego wymiaru. To właśnie w nim będzie musiał stanąć do walki z innymi potworami i bestiami, torując sobie drogę przez zastępy wrogów. Brzmi prosto, bo tak właśnie jest – nie liczcie na wyszukaną rozgrywkę.

Pan Rhino, jedyny ocalały z katastrofy kolejowej, budzi się w czymś, co wydaje się być dystopijnym równoległym wszechświatem i koszmarną, zainfekowaną wersją jego rodzinnego miasta. I tak rozpoczyna się pierwszy rozdział jego podróży w Exit Limbo. Przeżyj nieustępliwą, mocną bijatykę, walcząc o swoje życie, dosłownie rozrywając wrogie potwory, jednocześnie obserwując wzrost siły pana Rhino, który próbuje zrozumieć otaczający go świat. – czytamy w opisie

Aby odebrać prezent, należy zalogować się na swoje konto IndieGala (albo je założyć, jeśli nie macie), a następnie kliknąć “Add to library” na dole strony. Miłego!

Źródło: IndieGala