Aż 4 gry za darmo dla każdego. Bierzcie i grajcie w nie wszyscy

W serwisie Fanatical obecnie możecie zupełnie za darmo zdobyć klucz do Spirit of the North na Steam. Za to IndieGala nie pozostaje bez odpowiedzi i również oferuje prezenty swoim użytkownikom. Spodziewajcie się aż 4. tytułów z segmentu indie, lecz nie oznacza to, że nie warto. Wręcz przeciwnie – niektóry tytuły aż proszą się o odebranie!

Gry za darmo od IndieGala, czyli 4 pozycje

Zdecydowanie najciekawiej spośród wszystkich tych prezentów wygląda Off-Road Drive, czyli klasyczny przedstawiciel off-roadowych gier wyścigowych, ale prezentujący naprawdę wysokiej klasy jakość – szczególnie jak na tytuł indie. Warto również sięgnąć po The Oil Blue, swoisty symulator prowadzenia platformy wiertniczej, nastawiony zaskakująco mocno nie tyle na samo zarządzanie, ile na zapobieganie kryzysom. Gracze mogą ponadto liczyć na Where’s My Helmet oraz Dangerous Lands.

Wszystkie powyższe tytuły przypiszecie do swojego konta IndieGala. Oznacza to, że aby je w ogóle zdobyć, musicie posiadać konto w serwisie. Na szczęście jego założenie jest całkowicie bezpłatne. Jak już to zrobicie, wystarczy udać się pod każdy z powyższych linków i kliknąć “Add to Library”. I to tyle, proste!

Źródło: IndieGala