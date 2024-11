Gra za darmo na Steam. Limitowany prezent do zdobycia już teraz

Przez 3 kolejne dni gracze mogą zgarnąć prezent. Gra za darmo na Steam w postaci Spirit of the North dostępna jest w cyfrowym sklepie Fanatical.

Raz na jakiś czas na cyfrowej platformie z kluczami Fanatical pojawią się prezenty. A w zasadzie to jeden, będący tak naprawdę grą za darmo. Odebrać ją możemy w formie klucza na platformę Steam. Nowa darmówka jest już dostępna, a gracze mają 3 dni na jej zdobycie. I tak polecam się spieszyć, bo łączna pula kodów jest ograniczona.

Gra za darmo od Fanatical

Wystarczy jedynie posiadać konto w serwisie Fanatical oraz powiązać je z aktywnym kontem na Steam, aby zgarnąć za darmo prezent w postaci “bardzo pozytywnie” ocenianej produkcji. “Aktywnym” to znaczy takim, na którym zakupiono co najmniej jedną produkcję. Aha, no i jeszcze trzeba wyrazić zgodę na materiały marketingowe od Fanatical, ale bez problemu później ją wycofamy. Jeśli spełniamy te wymogi, bez problemu otrzymamy kod aktywacyjny właśnie na uwielbianą platformę Valve.

Aby przypisać produkt do konta, należy kliknąć “Add to cart”, a następnie “Proceed to Checkout”. Później pojawi się okno “View order and keys”, w którym znajdziemy klucz do gry.

Spirit of the North “to trzecioosobowa gra przygodowa dla jednego gracza, inspirowana zapierającymi dech w piersiach i tajemniczymi krajobrazami Islandii. Fabuła czerpie z różnych elementów nordyckiego folkloru”. Gra na Steam ma “bardzo pozytywne” opinie społeczności.

Źródło: Fanatical