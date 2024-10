Mało Wam bezpłatnego grania? Dla wielbicieli produkcji niezależnych zawsze wygrzebiemy jakieś nowe gry za darmo, więc przeglądajcie, co tym razem mamy na talerzu.

To nie pierwsze gry za darmo, jakie dzisiaj polecamy. Na początek mogliście przeczytać o satyrycznej produkcji ośmieszającej prezydenta, a następnie o nowym FPS-ie, do którego nie potrzebujemy mocnego komputera. Pojawił się też tytuł, który wkrótce będzie płatny, ale póki co jest do odebrania za 0 zł.

Poniżej znajdziecie natomiast kilka innych nowych tytułów free to play – 6 pełnych wersji oraz 3 wersje demo. Być może umilą Wam czas, jeśli nie macie akurat kasy na większe granie. Choć jak wiadomo, wiele jej nie trzeba, by zdobyć naprawdę porządne gierki. Wspomnę choćby o blisko 30 grach LEGO od 4 zł czy doskonałym survival horrorze za 9 zł zamiast 92 zł, który zabierze nas w klimaty podobne do Resident Evil czy Silent Hill.

Wracając jednak do nowej porcji darmoszek, ta prezentuje się następująco.

Nowe gry za darmo na Steam do pobrania (22 października)

Źródło: Steam