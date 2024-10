Gra za darmo do zdobycia na Steam na zawsze. Odbierajcie, bo wkrótce trzeba będzie płacić

Nie dajcie się zwieść tytułowi gry po chińsku, bo sama produkcja jak najbardziej wspiera angielską wersję językową. Niestety, nie ma tu wsparcia polskiego, ale przecież nie można mieć wszystkiego.

Gra za darmo przez miesiąc

Przyznam szczerze – mnie to się nie chce. Wiem, jak to brzmi i nazwijcie mnie ignorantem, lecz nie mam siły ani czasu, aby zagłębiać się we wszelkiego rodzaju symulatory handlu i wiele podobnych im gier oferujących handlowe zagwozdki na czasami nawet setki godzin. Co nie znaczy, że nie polecam, bo swego czasu grałem w kilka podobnych tytułów. Do tego East Trade Tycoon ma “pozytywne” opinie graczy, choć na razie jest ich niezwykle mało.

Prezent obecnie widnieje jako tytuł free-to-play, ale wkrótce się to zmieni. Twórca opisuje na blogu Steam, że udostępnił nową wersję gry, która jest bezpłatna, lecz jedynie przez miesiąc, od 22 października do początku grudnia 2024 roku. Jest to dobra okazja dla graczy poprzedniej wersji, a także i tych, którzy jeszcze jej nie poznali.

Po namyśle zdecydowałem się udostępnić nową wersję East Trade Tycoon: Inheritance za darmo przez ograniczony czas. Zgodnie z zasadami Steam, mogę udostępnić nową wersję do pobrania już 22 października. Okres darmowy potrwa około miesiąca, co najmniej do grudnia 2024 roku, co powinno pozwolić większości starych graczy na pobranie nowej wersji. – czytamy w oświadczeniu

Później gra znów wróci do płatnego modelu dystrybucji. Twórca nie chciał wcześniej udostępniać ją całkowicie za darmo, gdyż obawiał się negatywnego odzewu ze strony graczy East Trade Tycoon, którzy musieli za grę płacić. Teraz każdy ma szansę na zdobycie jej zupełnie za darmo.

Źródło: Steam