Gra za darmo ośmieszająca prezydenta USA. Do pobrania na Steam

Choć wszystkie postacie i wydarzenia w grze są fikcyjne, a wszelkie podobieństwa do prawdziwych osób lub sytuacji są przypadkowe, chyba nie ma wątpliwości, z kogo szydzi ta nowa gra za darmo ze Steam. Nie trzeba być geniuszem, by od razu stwierdzić, że Bye!Den, GO! jasno nawiązuje do obecnego prezydenta USA. Joe Biden zakończy swoje rządy 20 stycznia 2025 roku i w jakim stylu odejdzie, zależy od jego decyzji. Tutaj możemy sprawić, by było to odejście tragiczne w skutkach, bo na tym polega opisywana gra.

Joe Biden odchodzi, a nowa gra za darmo wbija mu szpilę

No dobra, zatem mamy do czynienia z prostą grą platformową, w której poruszamy postacią za pomocą klawiszy QWOP. Musimy tak kontrolować prezydenta, by nie zrobił sobie krzywdy i przy okazji nie narozrabiał. Zobaczymy spotkanie z kosmitami, przypadkowe odpalenie rakiet (zapewne z głowicami jądrowymi), wypadek na polu golfowym i wiele innych satyrycznych sytuacji.

Pewnego dnia prezydent Den zdał sobie sprawę, że jego czas urzędowania dobiega końca, ale wciąż zostało wiele zadań do wykonania. Czas ruszać w drogę! Każda akcja to małe wyzwanie. Pomóż Denowi ukończyć wszystkie jego zadania, nie unikając żenujących i absurdalnych sytuacji, i zostaw po sobie dziedzictwo jako prezydent, który nie zdał niemal każdego wyzwania… Czy Den zdoła zakończyć wszystkie zadania i pozostawić kraj w chaosie? Wszystko zależy od Ciebie! Steam

Kto chce przeżyć katastroficzną przygodę z prezydentem USA, może pobrać grę pod poniższym adresem:

Bye!Den, GO! – pobierz za darmo na Steam

Zerknijcie jeszcze na zwiastun oraz krótki samouczek sterowania.

