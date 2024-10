Doskonały survival horror za 8,96 zł zamiast 92 zł, dla fanów Silent Hill i Resident Evil

Silent Hill, Resident Evil czy Alone in the Dark. Te serie zna każdy miłośnik horrorów i gier grozy. Niedawno mieliśmy premierę Silent Hill 2 Remake, a kto szuka czegoś w podobnym klimacie, ale bardzo taniego, niech spojrzy na kapitalny Tormented Souls.

Jeszcze nie zaczęliście grać w najnowszy Silent Hill 2 Remake, który dopiero co miał swoją premierę i okazał się strzałem w dziesiątkę? Jeśli powodem jest wysoka cena gry, to pisaliśmy już, że można na niej oszczędzić ponad 90 zł (link poniżej). A komu nadal za drogo i ma tylko dyszkę, to… też dobrze. Bo w tej cenie możemy kupić w promocji Tormented Souls, który zdobędziemy za niecałe 9 zł.

Tormented Souls w promocji na Steam. Gra jak Silent Hill i Resident Evil w jednym

Tormented Souls pojawił się na komputerach PC w 2021 roku, ale do dzisiaj bardzo przyzwoicie się starzeje. Gra nadal zachwyca klimatem oraz gameplayem, co potwierdza średnia ocen na Steam na poziomie 92/100.

Fabuła gry rozpoczyna się od przyjazdu naszej bohaterki Caroline Walker do miejscowości Winterlake. Naszym zadaniem jest zbadanie tajemniczego zaginięcia dwóch sióstr. Nie chcemy zdradzać zbyt wiele, więc napiszemy jedynie, że niestety… mamy pecha. Dziewczyna budzi się w środku nocy podłączona do jakiegoś przestarzałego sprzętu medycznego i nic nie pamięta. Po uwolnieniu wkraczamy do mrocznego holu opuszczonej rezydencji.

Aby wydostać się z potrzasku, będziemy eksplorować ponure domostwo, rozwiązywać zagadki, zbierać przedmioty w ekwipunku, który przypomina ten z serii Resident Evil, a także wędrować pomiędzy wymiarami. Służą do tego tzw. bramy, czyli lustra rozmieszczone w różnych częściach rezydencji. Przywodzi to na myśl dwa światy, jakie widzieliśmy w serii Silent Hill. Oczywiście będzie też walka z przeróżnymi potworami. Na szczęście mamy broń, choć jest ona bardzo nietypowa. To np. gwoździarka!

