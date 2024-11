Nie możecie ich przegapić. Ostatni moment na dwie gry za darmo

Jeśli nie przypisaliście ich do konta przed tygodniem, na Epic Games Store nadal czekają na Was dwie gry za darmo. Dziś nowa oferta, więc radzę się pospieszyć!

Ciężko powiedzieć im “nie”, chyba że już odebraliście je wcześniej. W końcu mówimy o popularnej i nieźle przyjętej grze AAA, która już niegdyś również była rozdawana całkowicie za darmo.

Gry za darmo na Epicu na Was czekają

Tango Gameworks to wykupione w ostatnim momencie przez Krafton, które uratowało to niezwykle zasłużone studio. Twórcy mają na koncie m.in. serię The Evil Within czy świetną rytmiczną grę akcji Hi-Fi Rush, ale wydali także Ghostwire: Tokyo. To idealny tytuł dla tych graczy, którzy cenią sobie estetykę horrorów, jednocześnie za bardzo się ich bojąc. Mówimy o grze akcji mocno podszytej horrorem, lecz nigdy tak naprawdę niestraszącej nas naprawdę.

Ghostwire: Tokyo to udany tytuł, który jednak nie robi wszystkiego aż tak dobrze, jak można byłoby się tego spodziewać. Niemniej jak na kilkanaście godzin polowania na demony w opustoszałym Tokio, jest naprawdę nieźle. Żeby nie było – nie jest to jedyny prezent od Epica, która możecie w tym momencie odebrać. Łącznie zyskacie dwie gry.

Obydwa tytuły zgarniecie bez opłat, a drugi przemówi raczej do fanów gier typu prop hunt. Jedni gracze udają przedmioty porzucone na mapie, a reszta stara się ich wytropić między faktycznymi przedmiotami, należącymi do otoczenia. Proste zasady i przyjemna rozgrywka.

Czasu macie niewiele, bo do godziny 17:00. Wtedy oferta zmieni się na nową. Nie będzie żadnego zaskoczenia, bo Epic Games Store ujawniło już, że bez opłat odbierzemy multiplayerowe Deceive Inc. oraz darmowy pakiet z bohaterką do Apex Legends.

Źródło: Epic Games Store