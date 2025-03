Ostatni moment na zdobycie fantastycznej gry za darmo dla fanów Parku Jurajskiego. Dziś dwa prezenty

Gra za darmo dla fanów Parku Jurajskiego nadal jest dostępna na Epic Games Store, ale nie zostało wiele czasu. Tymczasem wszyscy czekamy na to, co Epic zaoferuje dzisiaj.

Już dziś kończy się obecne rozdawnictwo, a gracze po godzinie 17:00 będą mogli odebrać bez żadnych opłat kolejne prezenty. Ale hola – zanim to nastąpi, wypadałoby odebrać cały czas dostępną darmówkę!

Gra za darmo nadal dostępna, a dzisiaj nowości

Jak zapewne wiecie (albo i nie, dlatego właśnie przypominamy), na Epicu nadal dostępna jest za darmo gra Jurassic World: Evolution 2, czyli strategia o zarządzaniu swoim własnym parkiem jurajskim. Znaczy, że będzie hodować i rozmnażać dinozaury, zapewniać klientom odpowiednie udogodnienia oraz emocje, a nawet jest opcja przeżycia scenariuszy znanych dobrze już fanom. Wszystko to zamknięte w solidnej grze, która powinna spodobać się nie tylko fanom stricte strategii.

Warto zaznaczyć, że Epic rozdaje tak naprawdę więcej gier za darmo. Platforma jakiś czas temu ruszyła z comiesięcznym rozdawnictwem gier mobilnych. O tym, jak zainstalować launcher i skąd pobrać gry lub po prostu przypisać je do konta, pisaliśmy w tym artykule.

Tymczasem czasu na przypisanie do konta Parku Jurajskiego nie macie wiele, bo oferta kończy się dziś o godzinie 17:00. Wtedy też dostępne będą nowe darmówki i jest to swego rodzaju zaskoczenie. Epic, zapewne w ramach celebrowania zbliżającej się Wielkanocy i trwającej wiosennej wyprzedaży na platformie, ukrył przed nami nowe prezenty. Wiemy jednak, że do odebrania będą albo dwie gry, albo gra i dodatek. Z pewnością wrócimy do Was, gdy tylko będzie można to wszystko zdobyć.

