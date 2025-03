Jeszcze więcej prezentów od Epic Games! Dodatkowe dwie gry za darmo do zgarnięcia

Nieco wcześniej informowaliśmy Was o dwóch nowych grach, które zostały dzisiaj udostępnione w sklepie Epic Games Store. Zainteresowani mogą dzięki temu odbierać całkowicie za darmo Cat Quest oraz Neko Ghost, Jump!. Okazuje się jednak, że nie są to jedyne prezenty, które korporacja dziś postanowiła rozdać. Oprócz tych dwóch tytułów pojawiły się bowiem kolejne dwie gry za darmo, tyle że na urządzeniach mobilnych.

Dwie dodatkowe gry za darmo od Epic Games

W serwisie społecznościowym X na oficjalnym profilu Epic Games Store pojawił się wpis, w którym poinformowano, że w aplikacji Epic Games Store Mobile na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS możemy pobierać Evoland 2 oraz Out There. Podobnie jak w przypadku tytułów przeznaczonych na komputery osobiste, również ta promocja trwa do 3 kwietnia, czyli następnego czwartku.

Evoland 2 to kontynuacja produkcji niezależnego studia Shiro Games. Gra opiera się na podróży w czasie, podczas której wcielamy się w różne postacie. Każda z nich posiada własną historię oraz motywacje, a także dostarcza zupełnie inny styl rozgrywki. Produkcja stanowi więc unikalne połączenie wielu gatunków, dzięki czemu zapewnia elementy m.in. bijatyk, platformówek, strzelanek czy też przygodówek.

Out There jest natomiast kosmiczną grą strategiczną z elementami przygodowymi oraz RPG. Wcielamy się tutaj w samotnego astronautę, który wybudza się z dość długiego snu. Szybko orientujemy się, że nasz statek nie znajduje się już w Układzie Słonecznym, tylko w zupełnie obcych nam rejonach kosmosu. Naszym zadaniem jest więc oczywiście przetrwanie i znalezienie drogi powrotnej do domu.

Źródło: Epic Games