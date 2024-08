Twórcy The Evil Within uratowani. Gigant wykupił Tango Gameworks

Twórcy The Evil Within, Hi-Fi Rush czy Ghostwire: Tokyo zostali wykupieni przez Krafton. Stało się to kilka miesięcy po ogłoszeniu planowanego zamknięcia przez Microsoft.

Krafton to południowokoreański gigant gamingowy, do którego należą tak popularne marki Dark and Darker, PUBG czy głośny niewypał w postaci The Callisto Protocol. Teraz wydawca kupił nowe studio, które uratował przed zamknięciem.

Tango Gameworks wykupione

W maju sieć zagrzmiała po tym, gdy Microsoft – który wcześniej nakupował studiów – postanowił zamknąć te zespoły, które za bardzo nie przykładały się do zarabiania dla korporacji pieniędzy. Padło na Arkane Austin (twórców Prey i Redfall) oraz Tango Gameworks i mniejszych twórców z Alpha Dog czy Roundhouse Games. Szczególnie zabolała strata Arkane (choć twórcy Dishonored nadal sobie dobrze radzą) i właśnie japońskich deweloperów.

Tango Gameworks powstało m.in. z inicjatywy Shinji Mikamiego, “ojca” serii Resident Evil. Choć on sam już tam nie pracuje, wcześniej mocno przysłużył się gatunkowi survival horror, m.in. za sprawą uwielbianego cyklu The Evil Within czy całkiem udanego GhostWire: Tokyo. Zamknięcie Tango oznaczało również pożegnanie się z tymi markami. I nie zapominajmy o Hi-Fi Rush, genialnej rytmicznej grze akcji, której sequel twórcy planowali jeszcze przed wydaniem pierwszej części.

Teraz okazuje się, że spisani na straty deweloperzy jednak przetrwają. Od Microsoftu zespół kupił południowokoreański Krafton. Korporacja informuje również, że wykupiła prawa do marki Hi-Fi Rush, co pozwoli na dalsze tworzenie gier w ramach tego uniwersum. Niestety nie wiadomo, czy zakupiono również The Evil Within i GhostWire. W przeciwnym razie marki te pozostaną do dyspozycji Bethesdy i Microsoftu.

Źródło: GameRant