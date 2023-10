Odkrycie w PlayStation Network sugeruje wspólną opcję gier na PS5 i PC

Mamy coraz więcej gier, które najpierw powstały na PlayStation, a następnie zostały przeniesione na komputery PC. Na premierę czekają również tytuły, które zadebiutują na wspomnianych sprzętach jednocześnie. Mowa choćby o oczekiwanej strzelance Helldivers 2. Nie dziwi zatem fakt, że Sony pracuje nad pewnymi usprawnieniami, które połączą granie na konsolach i blaszakach.

Wspólne trofea na PS5 i PC na horyzoncie?

Serwis Truetrophies dotarł do ciekawej rzeczy skanując zasoby PlayStation Network. Wśród list trofeów dla różnych nowych gier znalazła się samotna lista opisana po prostu jako „Zestaw trofeów”. Nie jest ona przypisana do żadnego konkretnego tytułu. Wygląda to jak pewnego rodzaju lista testowa. Ciekawa okazała się platforma przy zauważonej liście. Wcale nie było to PS5, lecz PSPC.

Po krótkich poszukiwaniach udało nam się potwierdzić, że informacja o platformie „PSPC” odnosiła się do nowej platformy niezależnej od PS5, ale takiej, która nadal może łączyć się z platformą PS5. Sugeruje to, że nowa platforma mogłaby mieć wspólną kompatybilność z trofeami PS5 – być może podobnie jak trofea z PS4, PS Vita i PS3 mogłyby mieć wspólną listę trofeów, mimo że byłyby dostępne na oddzielnych platformach. Truetrophies

Niewykluczone, że Sony testuje wspólne listy trofeów dla gier, które są obecne lub pojawią się zarówno na PS5, jak i na PC. Jeśli to prawda, będziemy mogli zdobywać trofea na dowolnej platformie. To oczywiście spekulacje, lecz Japończycy ostro wchodzą ostatnimi czasy na rynek PC i nie zamierzają się zatrzymywać. Dopiero co w internecie pojawiła się nowa oferta o pracę w PlayStation. Firma szuka właśnie analityka rynku PC.