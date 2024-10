27 gier od 4,29 zł. Gry podobne do GTA i inne z gangsterami, napadami oraz szybką akcją

Premiera GTA 6 jeszcze odległa, lecz czekając na nowy hit od Rockstar Games mamy do wyboru kilka podobnych gier, które przypominają serię Grand Theft Auto. Dokładamy do nich mnóstwo tytułów z szybką akcją, w których zobaczycie gangsterów, pościgi i bandytów. Czasem staniemy po drugiej stronie, wcielając się w policjanta. Oto najlepsze gry podobne do GTA.

Seria Grand Theft Auto nie ma sobie równych, jeśli chodzi o gangstersie pojedynki w otwartym świecie. Data premiery GTA 6 nie została jeszcze ogłoszona, choć sporo już wiemy o nadchodzącej części gry. Wszystkie informacje zebraliśmy niedawno w artykule “Wszystko co wiemy o GTA VI. Trailer, miejsce akcji, data premiery, bohaterowie i nie tylko!”

Choć wielu graczy spodziewa się premiery GTA 6 w 2025 roku, to znając życie, Rockstar będzie ją przekładał, aż gra będzie w 100 procentach doszlifowana. Zatem nie ma co zakładać, że szybko dorwiemy się do nowej odsłony. Być może nastąpi to dopiero w okolicach 2026-27 roku. Więc co robić w tym czasie, jeśli to nasza ulubiona seria? Cóż, można dalej katować GTA 5, albo spojrzeć na gry podobne do GTA, które choć w części oddadzą nam klimat gangsterskiej produkcji od Rockstar Games.

Na pierwszej liście wymieniamy gry, które można uznać za najbardziej zbliżone do serii GTA. Zobaczymy tutaj również tytuły od Rockstar, bo przecież takie RDR II to w zasadzie ta sama gangsterka, tyle że na Dzikim Zachodzie. Jest również odświeżona Mafia, napady w PayDay 2 czy mało znane, ale starające się naśladować serię 171. Na drugiej liście znajdziecie natomiast pozostałe tytuły, które mogą się Wam spodobać, jeśli lubicie GTA. Wszystkie klucze kupimy w promocji Instant Gaming, czyli zaufanego i rzetelnego dostawcy elektronicznej rozrywki.

Grand Theft Auto 6 nadchodzi, a oto gry podobne do GTA

Pozostałe gry polecane fanom GTA

Choć wymieniliśmy sporo gier, ciekawe jest to, że mało kto podejmuje się zrobienia gry bardzo zbliżonej do serii Grand Theft Auto. Można powiedzieć, że nie ma ona w zasadzie konkurencji. Jednak kto lubi gangsterskie porachunki, ma spory wybór i może sięgnąć choćby po…

Saints Row

Podobnie jak w GTA, tak i tutaj wcielamy się w bohatera, który pnie się po szczeblach przestępczej kariery. Akcja przenosi nas do Santo Ileso na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, gdzie nie tylko my staramy się rządzić miastem. Musimy walczyć o władzę z gangami Los Panteros i Idolów oraz najemnikami z ugrupowania Marshall. Warto podkreślić, że zaprezentowana w grze metropolia jest inspirowana prawdziwym Las Vegas, ale pozwiedzamy nie tylko miasto, lecz pobliskie tereny, m.in. ogromną pustynię. Do naszej dyspozycji oddano sporo uzbrojenia, mamy też różne pojazdy, jak samochody, motocykle, samoloty czy śmigłowce.

Mafia: Definitive Edition

Bardziej poważne podejście do gangsterskiego światka oferuje nam kapitalny remake pierwszej części Mafia. Został ona wydany w 2020 roku i co tu dużo mówić – wyszedł wzorowo. Przenosimy się do fikcyjnego amerykańskiego miasta Lost Heaven w ostatnich latach dwudziestolecia międzywojennego. Jako Thomas Angelo, przestępca okresu prohibicji, pniemy się w górę hierarchii mafijnej. Mamy otwarte miasto, strzelaniny, pościgi oraz starcia z policją. Gra warta 35 zł bez zastanawiania.

Red Dead Redemption 2

RDR 2 to jedna z najpiękniejszych i najlepszych gier ostatnich lat, a kto lubi serię GTA, powinien i tutaj się odnaleźć. Zamiast zatłoczonych ulic wielkich miast, przenosimy się na Dziki Zachód, ale nadal obracamy się w przestępczym światku. Wcielamy się w Arthura Morgana, prawą rękę szefa gangu Dutcha van der Lindego. Po nieudanym napadzie na bank siedzą nam na karku nie tylko stróże prawa, ale i bardzo niebezpieczni łowcy nagród.

Warto obserwować 171, czyli GTA w brazylijskich slumsach

Jakiś czas temu pojawił się klon GTA, który o dziwo jest naprawdę niezły, choć znajduje się jeszcze we wczesnym dostępie. Choć nie zagraża on w żaden sposób cyklowi od Rockstar Games, to zbiera ostatnio bardzo pozytywne oceny na Steam. Jest to taki “bonus” do prezentowanego zestawienia, ale może ktoś zdecyduje się na zakup.

Choć nie jest to najlepsza gra podobna do GTA z naszego zestawienia, to chyba najbardziej przypomina serię od Rockstar Games. Widać tutaj mocną inspirację gangsterską marką. Mamy swojego bandziora, który podejmuje się kolejnych zleceń, jest otwarty świat, możliwość poruszania się pieszo lub różnymi pojazdami, a oprawa graficzna prezentuje całkiem przyzwoity poziom. Niestety wszystkie dialogi w 171 są wypowiadane w brazylijskiej odmianie języka portugalskiego. Na szczęście cały interfejs, w tym mapa i nasze cele do wykonania, posiadają angielskie napisy, zatem można spokojnie się we wszystkich misjach połapać.

A Ty jakie gry w stylu GTA polecasz innym graczom? Może zabrakło czegoś na naszej liście? Czekamy na Wasze komentarze!