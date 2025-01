Sprzedaż gier fizycznych upada. Z roku na rok jest coraz gorzej

Zwolennicy wydań fizycznych nieustannie od dłuższego czasu są niepokojeni gorszą sprzedażą takich wydań, ogólną dominacją dystrybucji cyfrowej, a przecież dochodzi nawet do tego, że i producenci konsol rezygnują z domyślnie zainstalowanych czytników płyt w swoich nowych urządzeniach.

Gry fizyczne jeszcze nie upadły

Z jednej strony wydawać by się mogło, że tak czy inaczej “cyfra” wypiera fizyczne nośniki. Z drugiej jednak nadal nie jest aż tak źle. Najnowsze dane pochodzą od agencji Entertainment Retailers Association, oparte na danych Nielsen/GfK, India oraz GSD (za VGC).

Wygląda więc na to, że całkowite przychody z gier wideo w Wielkiej Brytanii spadły o 4,4% do 4,6 mld funtów w 2024 roku. To z kolei najpewniej bezpośrednio związane jest z gorszą pozycją (w tym sprzedażą) gier fizycznych. W poprzednim roku udało im się wygenerować jedynie przychody na poziomie 324,4 mln funtów. Aby to lepiej zrozumieć, należy wiedzieć, że oznacza to spadek o niemal 35% w stosunku do 2023 roku.

Znacznie lepiej oczywiście radzi sobie rynek cyfrowy, choć i ten łącznie zanotował 1-procentowy spadek w stosunku do poprzedniego roku. 4,29 mld funtów ze sprzedaży gier na konsole, PC, urządzenia mobilne i tablety to i tak o wiele lepiej niż gry w pudełkach. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że najlepiej radzą sobie obecnie gry na smartfony i tablety (wzrost o 2,6%) oraz usługi subskrypcyjne (wzrost aż o 12%). Gry cyfrowe na PC pod względem sprzedaży spadły o 5%, a w przypadku konsol do grania mówimy o spadku aż o 15%.

Po karkołomnym wzroście w ostatnich latach nie jest zaskoczeniem, że rynek gier zwolnił, ale pozostaje gigantem. Pomimo atrakcyjności cyfrowych modeli biznesowych dla deweloperów, wierzymy, że fizyka nadal ma do odegrania pewną rolę. – powiedziała szefowa ERA Kim Bayley

Sytuacja na rynku z pewnością poprawi się w 2025 roku, gdy zadebiutuje choćby Nintendo Switch 2 czy wielce oczekiwane GTA VI.

Źródło: VGC