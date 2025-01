Gry na PC sprzedają się lepiej od konsolowych. Nad branżą w 2025 roku i tak wiszą ciemne chmury

Zazwyczaj, szczególnie na wielu zagranicznych rynkach jak Azja czy USA, to właśnie gry na konsole i same konsole radziły sobie świetnie, a PC raczej od zawsze stało silne, ale nieco w cieniu. Teraz sytuacja diametralnie się zmienia, choć nie ma jednoznacznego konsensusu co do całkowitej sytuacji w branży, także ze względu na dość sporą rozbieżność źródeł i danych.

Rynek PC potęgą

Niedawno Matthew Ball z firmy Epyllion opublikował wczesną wersję prezentacji “Sytuacja na rynku gier wideo w 2025 roku”. Zebrał on różne dane od największych branżowych firm analitycznych jak choćby Newzoo czy Circana, próbując wyjaśnić sytuację z branżą, nowe trendy i możliwe zmiany w 2025 roku. Niestety, nie będzie tak fantastycznie. Głównym problemem jest stagnacja i brak chęci podejmowania ryzyka. Po rozwinięciu technologii tuż po wielkim gamingowym boomie w latach 2011 – 2021, nastał czas trwogi, bowiem nad gamingiem wiszą ciemne chmury.

Są jednak pewne rynki, które wydają się zyskiwać, a wręcz stanowić “światełko w tunelu” dla całej branży. Jednym z nich jest choćby rynek gier na PC, który wreszcie zaczął wyraźnie wyprzedzać sprzedaż gier na konsole. Teraz gry na PC odpowiadają za większość przychodów z gamingu, bez uwzględnienia tytułów wydawanych mobilnie. To przecież nadal potęga.

W 2024 roku konsumenci wydawali na gry PC i konsolowe prawie 50 miliardów dolarów więcej niż w 2011 roku. Lecz od 2021 roku rozwój konsol zaczął maleć, aż rynek PC spotkała sytuacja wręcz przeciwna – wyraźny wzrost. “Podczas gdy konsole od 2021 r. znajdują się w stagnacji, przychody z gier na PC wzrosły o 20%” – twierdzi Epyllion. Jest to zasługa przede wszystkim coraz częstszego wydawania gier konsolowych na PeCety, wygodniejszy ekosystem z większą liczbą możliwości, rozwój technologii GPU, finalnie lepsza wydajność i jakość, a także możliwość cieszenia się nawet starszymi grami, czego nie można powiedzieć o każdym tytule sprzed lat na takim PS5 czy nawet Xbox Series X.

Finalnie, jak uważa badacz, rynek PC będzie nadal się rozwijał. Wszystko dzięki temu, że sporą częścią odbiorców są tak naprawdę dzieci. Badacze twierdzą, że to mało prawdopodobne, aby dziecko, które dorasta w Robloxie, nagle zaczęło chcieć od rodziców nowej konsoli do największych hitów AAA.

