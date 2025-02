Czemu współczesne gry są niedokończone na premierę? Deweloperzy o kluczowym problemie

Zawrotne budżety, niepewność rynkowa, narażanie się na utarczki z własnymi fanami i zwrot w kierunku gier-usług, które w większości są falstartem to tylko wierzchołek góry lodowej problemów, z którymi na co dzień muszą radzić sobie twórcy gier wideo.

Gry są dziś tak złe, bo nie ma komu ich testować

Wedle najnowszych badań przeprowadzonych przez modl.ai, twórcy gier widzą swoją przyszłość bezpośrednio związaną z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji. Badanie zostało przeprowadzone w celu podsumowania obecnej kontroli jakości w świecie gamedesignu. Badacze próbowali poznać odpowiedź na pytanie, czy współczesny rynek jest gotowy na przyjęcie AI właśnie do działu QA w developmencie.

Okazuje się, że tak – a przynajmniej tak uważa aż 94% deweloperów, dla których AI może być kluczowe do lepszego QA w przyszłości. Problem w tym, że obecnie jedynie 18% z nich jest w pełnej gotowości do wdrożenia AI we wszystkich procesach QA. To jednak kwestia na przyszłość. A czemu współczesne gry są wydawane w tak koszmarnym stanie technicznym? STALKER 2, Cyberpunk 2077, No Man’s Sky – przykłady można byłoby mnożyć.

Okazuje się, że aż 70,3% respondentów stwierdziło, że nigdy nie wydało gry wolnej od błędów. Tylko 23% deweloperów uważa, że przeprowadzili „wystarczającą” kontrolę jakości swoich premier.

Nigdy nie wyłapiesz każdego błędu, ale sztuczna inteligencja może ci w tym pomóc. Może ona przejąć obowiązki związane z wczesnym testowaniem, zmniejszając zapotrzebowanie na duże zespoły QA na całym etapie produkcji. Gdy gra osiąga bardziej grywalny i dopracowany stan, do akcji wkraczają testerzy QA – współpracujący ze sztuczną inteligencją w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów związanych z jakością. Taka współpraca między doświadczonymi testerami i sztuczną inteligencją zapewnia lepszy produkt końcowy. – powiedziała Dajana Dimovska, CEO Indium Play, firmy zajmującej się QA

No cóż… macie swoją odpowiedź. Nie jest niestety ani szczególnie zaskakująca, ani nawet odkrywcza, choć dobrze mieć coś „na papierze”. Deweloperzy goniący za terminami i budżetami poświęcają za mało czasu na testowanie gier, przez co dostajemy później porażkę za porażką.

Źródło: Insider Gaming