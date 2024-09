Gry cyfrowe rządzą i dzielą. Gracze nie interesują się już pudełkami

Złote czasy pudełek, gdy gracze ponad możliwości swojego mieszkania czy pokoju zbierali opakowania z grami wideo, zapewne już minęły i raczej nie powrócą. Wszystko przez to, co dzieje się na rynku.

Przetasowania na rynku, czyli królują gry cyfrowe

Od bardzo dawna mówi się o tym, że wydania cyfrowe wyparły już wydania fizyczne. Rynek regularnie weryfikuje te doniesienia, za każdym na niekorzyść fanów pudełek. Doszło do tego, że niektórzy wydawcy po prostu przestali interesować się egzemplarzami fizycznymi. Nie ma się co dziwić – jak zdecydowana większość odbiorców nawet na nie spojrzy, to po co je wydawać?

Brzmi to oczywiście mało pozytywnie i z perspektywy fana pudełek, jakim jestem, wręcz przerażająco, ale chyba przywykłem do tego, jak wygląda współczesna rzeczywistość gracza. Nowe statystyki to kolejny gwóźdź do trumny gier fizycznych, lecz i tak nie martwiłbym się, że znikną one całkowicie. Kiedyś może i tak, ale z pewnością nie na chwilę obecną. Dane podane przez Gamesindustry.biz opierają się wyłącznie na rynku brytyjskim, lecz stanowi to całkiem niezły pogląd na ogólnoświatową sytuację.

W sierpniu 2024 roku w Wielkiej Brytanii sprzedano łącznie aż 1,74 mln gier wideo (spadek o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim), z czego aż 75% z nich to wydania cyfrowe. Przytłaczająca dominacja, to fakt, ale to również wzrost o aż 10% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem.

Nie ma sensu doszukiwać się winy w wielu czynnikach, bo odpowiada za tę sytuację dość prosta kalkulacja. Konsole są coraz bardziej powszechne, a w wydaniach cyfrowych bez potrzeby wychodzenia z domu czy czekania na kuriera kupimy znacznie więcej tytułów. Do tego z roku na rok panują coraz lepsze standardy połączenia internetowego. Nie da się także zbagatelizować tamtejszego rynku – wiele sklepów z wydaniami fizycznymi zniknęło; nie znajdziemy ich także na półkach wielu sieciówek.

Źródło: Gamesindustry.biz