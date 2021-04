Zapowiedziano GRIT – battle royale na Dzikim Zachodzie. Zagramy już za chwilę

Team GRIT prezentuje nowe battle royale, którego akcja rozgrywa się w westernowych realiach. Tytuł zadebiutuje w early access wiosną 2021.

Tworzeniem gry zajmuje się Team GRIT – nowe studio, w którego skład wchodzą branżowi weterani. Produkcja zaoferuje potyczki battle royale dla 100 osób. Gracz będzie mógł działać samodzielnie lub we współpracy z jednym lub trzema partnerami. Rozstrzygające dla wyników walk będzie umiejętne posługiwanie się bronią o różnej sile rażenia. W GRIT znajdziemy ponad 20 rodzajów zabawek.

W krytycznych momentach weźmiemy udział w pojedynkach 1v1. Zwycięstwo w tych starciach uratuje nas przed odpadnięciem z gry. Prócz walk przewidziano jazdę na różniących się wyglądem i wagą wierzchowcach, napady na pociągi i eksplorację miasteczek. To wszystko ma odbywać się w malowniczych sceneriach, kojarzonych z klasyką gatunku – czyli w niewielkich miasteczkach, kanionach i rozległych stepach.

GRIT – data premiery i early access

Debiut gry zaplanowano na wrzesień 2021. We wczesnym dostępie tytuł ma ukazać się jeszcze tej wiosny – czyli już za chwilę. GRIT będzie produkcją przeznaczoną wyłącznie na PC.

Zapowiedzi battle royale towarzyszy krótki trailer. Publikujemy go na dole newsa. Materiał trwa zaledwie minutę, ale to wystarczyło, by wywołać falę narzekań w komentarzach na YouTube. Gracze mają przede wszystkim uwagi co do praktycznie nieistniejącej fizyki i jakości animacji. Zdaniem złośliwych, GRIT wygląda jak Red Dead Redemption 2, ale na najniższych ustawieniach.

Być może coś w tym jest – Rockstar postawiło dość wysoko poprzeczkę deweloperom w 2018. Ale GRIT to w końcu coś trochę innego – w sumie do tej pory nie było jeszcze żadnego sensownego battle royale na Dzikim Zachodzie. Dlatego może warto dać temu tytułowi szansę, doświadczając go na własnej skórze podczas zamkniętych beta testów.

Aby wziąć w nich udział, należy wejść na stronę GRIT na Steamie i kliknąć zielony przycisk „Poproś o dostęp”. Pierwsza faza testów trwa do 5 kwietnia; po niej przewidziane są kolejne.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.