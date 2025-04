Serial dokumentalny o wzlotach i upadkach twórców gier wideo. Deweloperzy GTFO i Den of Wolves „od kuchni”

DO THE GAME zapowiada się naprawdę obiecująco, bo mówimy o reality-show dotyczącym… twórców gier wideo. A konkretnie twórców z 10 Chambers.

Studio 10 Chambers, odpowiedzialne za uznany horrory shooter GTFO, ujawnia swoją najnowszą produkcję – DO THE GAME, czyli dokumentalny show reality TV, który rzuca światło na intensywny proces tworzenia gier wideo. Właśnie opublikowano pierwszy teaser tej produkcji, która obiecuje wyjątkowy i brutalnie szczery wgląd w kulisy game developmentu. Seria śledzi zespół twórców, którzy postanowili stworzyć Den of Wolves – grę, która ma stać się największym tytułem w historii gier o tematyce rabunkowej.

DO THE GAME, czyli serial dokumentalny o tworzeniu gier wideo

W samym centrum tej produkcji znajdują się 10 przyjaciół, którzy, po sukcesie GTFO, podejmują się realizacji swojej nowej wizji. Z wielkim entuzjazmem i nadzieją, ale również pod ogromną presją i z nieosiągalnymi terminami, próbują nie tylko wywiązać się z umowy inwestycyjnej, ale przede wszystkim stworzyć coś wyjątkowego. Co ciekawe, twórcy zdecydowali się, aby kamery towarzyszyły im przez cały proces, ukazując nawet najtrudniejsze momenty – od twórczych przełomów po brutalne porażki.

Jak obiecują twórcy, w DO THE GAME ma nie zabraknąć tematów, które są rzadko poruszane w klasycznych materiałach promujących gry. Mowa tu o trudnych aspektach psychicznych pracy w branży – stresie, mentalnych zmaganiach, konfliktach, a także napięciach, które pojawiają się nawet wśród długoletnich przyjaciół. Według Oscara J-T Holma, współzałożyciela 10 Chambers, tworzenie gry to proces, który, choć wydaje się atrakcyjny na zewnątrz, w rzeczywistości wiąże się z ogromnym stresem i wyzwaniami, które mogą wpłynąć na cały zespół.

Zresztą, sam Ulf Andersson, założyciel 10 Chambers, stwierdził: „Nienawidzę robienia tego dokumentu”, co doskonale oddaje dylematy, przed którymi stanęli twórcy. Ich celem jest pokazanie nieupiększonej prawdy o grze wideo – o pasji, chaosie, presji i nieustannej walce o dostarczenie czegoś, co zmieni historię gier. DO THE GAME nie ma jeszcze daty premiery, nie wiemy również, na jaki serwis trafi.

Źródło: Informacja prasowa