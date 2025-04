Ostatni moment na zdobycie dwóch, przeuroczych gier za darmo

Dwie gry za darmo przestaną być dziś dostępne w Epic Games Store. To więc ostatni moment na to, aby przypisać je do konta Epic Games Store.

Gry idealne dla kociarzy, a także ostatnie dwie darmówki przed pojawieniem się nowej oferty już dzisiaj. Macie ostatnie godziny, aby przypisać je do konta, bo inaczej po prostu przepadną.

Gry za darmo dla kociarzy

Jeśli śledzicie temat darmówek od Epica, z pewnością wiecie, że dwie przeurocze pozycje nadal są dostępne na platformie do odebrania. Być może jednak cały czas nie odebraliście ich, przez co istnieje spora szansa, że po prostu stracicie taką możliwość. Aby więc nie ryzykować, przypominam, że obydwa tytuły wystarczy jedynie przypisać do konta i już na zawsze pozostaną Wasze.

Tym razem koty wiodą prym wśród darmówek od Epica. Pierwszy tytuł, Cat Quest, to bardzo docenione RPG akcji w urokliwej oprawie wizualnej, w której wybieramy się na przygodę jako koci rycerz. Z kolei w Neko Ghost, Jump! także zostajemy czworonożnym przyjacielem, ale w konwencji gry zręcznościowej. Niestety nie wiemy, jakie nowości Epic przewidział na dzisiaj.

Warto dodać, że to nie koniec oferty Epica. Do odebrania są również dwie gry przeznaczone na urządzenia mobilne. Więcej informacji znajdziecie w tym artykule. Teraz tylko wspomnę, że za darmo dostępne są Evoland 2 oraz Out There, zarówno w wersji na Androida, jak i iOS.

