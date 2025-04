Kooperacyjna gra parkourowa do zdobycia za darmo. Jak ją odebrać?

Jeśli jesteś fanem dynamicznych gier parkourowych, mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Peak Partners, kooperacyjna gra multiplayer autorstwa lowey1199, jest obecnie dostępna za darmo na platformie itch.io. Standardowa cena gry i tak nie była szczególnie wysoka, bo wynosiła zaledwie 1 dolara, ale teraz przecież i tak jest bardziej opłacalnie, prawda?

Parkour przygoda do co-opa – gra za darmo

W Peak Partners wcielacie się w postać, która wraz z przyjaciółmi lub solo pokonuje wymagające tory przeszkód. Skakanie po dachach, chwytanie się krawędzi czy unikanie ruchomych platform to tylko część wyzwań, jakie na Was czekają. Dodatkowo, musicie uważać na niebezpieczne pułapki, takie jak wahadłowe ostrza, pękające płytki czy wirujące topory. Jest to tytuł dosłownie wzorowany na viralowym Only Up.

Aby zdobyć grę, wystarczy odwiedzić jej kartę na itch.io i kliknąć przycisk pobierania. Choć gra jest dostępna za darmo, twórca umożliwia wsparcie dowolną kwotą, jeśli zechcesz docenić jego pracę. Warto pamiętać, że promocja trwa tylko do 10 kwietnia 2025 roku, więc warto się pospieszyć. ​

Peak Partners oferuje zarówno tryb dla pojedynczego gracza, jak i kooperację online. Aby zagrać ze znajomymi, jeden z graczy musi założyć serwer, a pozostali dołączyć, wpisując jego adres IP. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji multiplayera znajdziesz na stronie gry.

Źródło: Itch.io