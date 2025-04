Xbox Game Pass z wielką premierą i hitem Blizzarda od dzisiaj

Pierwszą z nich jest South of Midnight od studia Compulsion Games (twórców całkiem nieźle przyjętego We Happy Few). Gra zadebiutowała dla posiadaczy droższej edycji w ramach Wczesnego Dostępu, a teraz trafi do pozostałych graczy, w tym tych korzystających z Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Tytuł dostępny jest na Xbox Series X/S, PC oraz w chmurze.

Nowe gry w Xbox Game Pass od dzisiaj:

South of Midnight – PC, Xbox Series X/S i chmura

Diablo III: Reaper of Souls – PC, konsole

Drugą nowością jest Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition od Blizzarda. Ta kultowa produkcja, wzbogacona o dodatek Reaper of Souls, jest teraz dostępna dla użytkowników Xbox Game Pass na konsolach Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie klasykę gatunku hack’n’slash lub po raz pierwszy zanurzyć się w mroczny świat Sanktuarium.

To oczywiście nie koniec nowości na ten miesiąc. W kwietniu dostaniemy jeszcze więcej gier, ale pełną rozpiskę do końca miesiąca otrzymamy później. Na razie wiemy, że na celowniku jest jeszcze m.in. Blue Prince czy arcyświetne Hunt Showdown.

