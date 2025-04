Nowy FPS od twórców Metro z datą premiery. La Quimera sprawdzicie za darmo

La Quimera to nowy FPS od weteranów marki Metro 2033. W FPS-a zagramy już niebawem, ale pojawi się opcja spróbowania go za darmo.

Studio Reburn, znane wcześniej jako 4A Ukraine i współodpowiedzialne za serię Metro, ogłosiło datę premiery swojej najnowszej gry – La Quimera. Ten FPS osadzony w realiach science fiction zadebiutuje na PC już 25 kwietnia 2025 roku. To nie wszystko, bo tuż przed premierą, deweloperzy planują przeprowadzić zamknięte beta-testy, które rozpoczną się 12 kwietnia 2025 roku. Aby wziąć w nich udział, należy na stronie gry na Steamie kliknąć przycisk „Poproś o dostęp” i liczyć na to, że zostanie się wybranym.

Chwila, ale czemu testy dla FPS-a singleplayer? A widzicie – to nie do końca singleplayer, bo choć trybów PvP nie ma się co spodziewać, tytuł ma w pełni wspierać kooperację. La Quimera przeniesie graczy do Ameryki Łacińskiej roku 2064, gdzie w miejsce dawnych państw powstały mikrokraje zatrudniające najemników. Na ten moment potwierdzono wersję na PC, jednak nie wyklucza się przyszłego wydania na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Switch 2. Twórcy nie podali jeszcze informacji na temat ewentualnej polskiej wersji językowej.

Warto przypomnieć, że studio Reburn, wcześniej działające pod nazwą 4A Ukraine, ma na swoim koncie współpracę przy tworzeniu serii Metro. Są więc specjalistami od klimatycznych strzelanek pierwszoosobowych. La Quimera wygląda do tego jak połączenie Crysisa z Killzone, czyli naprawdę ciekawie. Co więcej, za scenariusz odpowiada hollywoodzki reżyser Nicolas Winding Refn.

Źródło: Steam