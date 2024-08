Gra za darmo na Steam. Nowy soulslike w feudalnej Japonii

Frostflame to nowość na Steam, która powinna przypaść do gustu fanom RPG akcji oraz soulslike. Dołącza ona do wcześniej polecanych przez nas gier za darmo. Wśród nich znajdziecie zaskakującą premierę sierpnia, w którą gra jednocześnie około 40 tys. osób czy mroczną przygodę przypominającą Little Nightmares. Dzisiaj zwracamy Waszą uwagę na kolejny tytuł, który jest bezpłatny i wygląda na całkiem przyjemną zabawę.

Frostflame – gra za darmo do odebrania

Żeby pobrać grę za free i przypisać do swojej biblioteki na zawsze, wystarczy wskoczyć pod poniższy link. Tytuł przenosi nas do świata inspirowanego feudalną Japonią, gdzie wcielamy się w dziewczynę imieniem Chihiro.

Fabuła opowiada o spokojnej niegdyś nizinie, którą opanowała wojna. Pięć królestw walczy o władzę, lecz jeden z klanów o nazwie Shokushu zyskał siłę, wykorzystując tajemniczą moc Mroźnego Płomienia. Daje on moc i nieśmiertelność żołnierzom Shokushu, lecz również dominuje i kontroluje tych, którzy przeżyją ataki klanu, przekształcając nieszczęśników w „zamrożone”, szalone, agresywne i nieśmiertelne stworzenia.

Chihiro mieszka w wiosce Kakure, miejscu założonym przez wielkiego Mistrza, który daje schronienie uciekającym z nizin mieszkańcom. Niestety… wróg dowiaduje się o ukrytej osadzie.

Nasza bohaterka może korzystać z różnych ciekawych umiejętności, a nawet stać się na jakiś czas niewidzialna. Zobaczcie fragment rozgrywki na poniższym gameplay’u:

