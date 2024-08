Wystarczy 10 zł i masz świetną grę na Steam. 40 tytułów, w tym mało znane perełki

Po raz kolejny pochylamy się nad tanimi grami, które możecie zdobyć na Steam. Wybraliśmy zarówno lubiane i znane tytuły, jak i takie, o których nawet nie słyszeliście, a mogą Was pozytywnie zaskoczyć.

Niedawne zestawienie “101 gier na Steam w promocji. Potężne hity AAA i AA od 4 do 30 zł” przypadło Wam do gustu, ale tworząc je musieliśmy pominąć sporo mniejszych produkcji, których po prostu żal nie zaprezentować. Tutaj znalazło się dla nich miejsce, więc zapraszamy do grzebania, wybierania i kupowania, bo wystarczy 10 zł, by złapać porządny klucz z grą na Steam.

Wśród dobrych gier zobaczycie przyzwoite shootery, jak Soulslinger: Envoy of Death czy Tannenberg. Będzie ostra jatka w God’s Trigger, trochę sentymentalnie z Shenmue III i Panzer Dragoon Remake, ale też zaskakująco z doskonałą platformówką 3D w postaci Pumpkin Jack. Będą strategie, gry dla dzieci, horrory, symulatory i co tylko dusza zapragnie. Zatem lecimy z naszym nowym zestawieniem promocji! Wszystkie klucze oferuje zaufany sklep Instant Gaming.

Komu jednak żal tych kilku złotówek, to i tak nie musi odchodzić z pustymi rękoma. Zerknijcie na polecane przez nas gry za darmo na Steam, a na pewno coś sobie wybierzecie.

Gry Steam w promocji w cenie do 10 zł (pierwsza dwudziestka)

Polecane gry z pierwszej części promocji

Nie sposób przejść obok Tannenberg w cenie 9,99 zł, podczas gdy na Steam za grę musimy płacić ponad 90 zł. To doskonały FPS przenoszący nas do okopów I wojny światowej. Toczy się tutaj wojna pomiędzy Imperium Rosyjskim, Niemcami i ich sojusznikami. Na polu walki stanie łącznie 64 graczy. Do wyboru jest 6 oddziałów, ponad 50 broni oraz 6 dużych map pełnych jezior, lasów, gór i śnieżnych równin frontu wschodniego.

Za 6 zł z groszami zaopatrzymy się natomiast w świetne Human: Fall Flat, które jest zwariowaną platformówką dla jednego lub maksymalnie ośmiu graczy. Będziemy śmigać po wielu poziomach, od majątków ziemskich, przez zamki, azteckie świątynie, ośnieżone szczyty, ponure nocne krajobrazy, aż do małych miasteczek. Do każdego celu prowadzi wiele ścieżek i tylko nasza pomysłowość da nam przewagę nad rywalami.

Bardzo dobrym tytułem, a do tego mało znanym, jest z kolei Pumpkin Jack. To mroczna platformówka 3D, która może się Wam kojarzyć z takimi seriami jak MediEvil oraz Jak & Daxter. Nic dziwnego, bo była nimi inspirowana. Mamy tutaj 7 poziomów w halloweenowej stylistyce, pełnych sekretów, pułapek, zagadek oraz oczywiście przeciwników. To potwory wysłane do naszej Krainy Nudy przez samego Diabła, któremu nie spodobał się spokojny żywot mieszkańców.

Druga 20. tanich gier na Steam na kolejnej podstronie.