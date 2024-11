Odbierz Half-Life 2 za darmo na Steam

Dwie dekady to kawał czasu. Nie dziwi zatem, że Valve postanowiło odpowiednio przygotować się na tak okrągłą rocznicę wydania gry Half-Life 2. Z tej okazji przygotowano specjalną witrynę, na której opisano nowości czekające graczy. Co tam znajdziemy? Przede wszystkim informację o wyczekiwanej i potężnej aktualizacji — wykonano ją z takim samym rozmachem, jak swego czasu przy okazji jubileuszu pierwszej odsłony gry. Poprawiono błędy, dodano efekty dźwiękowe, a także ulepszono wsparcie dla kontrolerów. Pełną listę znajdziecie na oficjalnej stronie.

20. rocznica wydania gry to dla Valve i graczy ogromne święto. Z tej okazji nie tylko odbierzecie drugą część za darmo, ale również skorzystacie z kilku atrakcyjnych promocji na Steam. Linki znajdziecie poniżej:

Poniżej z kolei możecie zobaczyć 2-godzinny materiał wydany z okazji 20. rocznicy powstania gry. To prawdziwa gratka dla fanów, która zabierze nas za kulisy powstawania tej kultowej już produkcji:

Przypominamy, że czas na odebranie darmowej wersji “dwójki” na Steam jest ograniczony. Gra jest dostępna bezpłatnie do 18 listopada 2025 roku do godziny 19:00. Warto się zatem pospieszyć i zgarnąć ten klasyk za darmo. W wolnej chwili zachęcamy was do zapoznania się z naszym artykułem z cyklu Retro, w którym przybliżyliśmy pierwszą odsłonę gry.

A jeżeli nadal wyczekujecie premiery trzeciej części Half-Life, to… Cóż, z pomocą przychodzą twórcy modów. W tym wypadku mod jest na tyle rozbudowany, że śmiało można go uznać za kontynuację serii.

Źródło: Oficjalna strona gry