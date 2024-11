STALKER 2 i 30 podobnych gier na Steam w promocji od 4,80 zł

Jeszcze kilka dni do premiery STALKER 2: Heart of Chornobyl, a my podpowiadamy, jak spędzić ten czas i się nie nudzić. Oto promocje na podobne gry, które zapewnią dużą dawkę survivalu w postapokaliptycznym świecie. Wybraliśmy 30 tytułów na Steam, których ceny zaczynają się od niecałych 5 zł.

Szykujecie się na premierę STALKER 2: Heart of Chornobyl? Najnowsza odsłona kultowej serii zadebiutuje 20 listopada, zatem mamy niecały tydzień, by ponownie wkroczyć do skażonej Zony. Lecz kto nie może się doczekać, może już dzisiaj pokusić się o podobne gry do STALKER, sięgając po jeden z 30 tytułów Steam w promocji. Część z nich również oferuje anomalie, napromieniowane bestie i widok FPP. Część leżała nieco dalej od serii STALKER, ale dostarcza sporo emocji w konwencji survivalu.

Gry z serii STALKER na PC w promocji

Zacznijmy jednak od śmietanki, czyli zamówień przedpremierowych na STALKER 2: Heart of Chornobyl oraz starszych części, które radzimy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności. Wcześniejsze odsłony nieprzypadkowo otrzymały miano kultowych, więc kto jeszcze ich nie ograł, ma szansę to nadrobić już za kilka złotówek.

Promocja na gry Steam podobne do STALKER (część 1)

Tutaj mamy spory wybór, a wśród polecanych gier znajdziemy zarówno duże i znane marki AAA, jak i mniejsze niezależne produkcje. Gry prezentujemy w kolejności od najtańszej do najdroższej. W pierwszej części zestawienia mamy naprawdę taniutkie produkcje, za które maksymalnie zapłacisz 22 zł. Wszystkie klucze Steam oferuje w promocji sprawdzony i godny zaufania sklep Instant Gaming:

Chcąc zagrać w gry najbardziej zbliżone do serii STALKER, na pewno nie można przejść obojętnie obok wymienionej poniżej trójki.

Metro Exodus Gold Edition

W Metro Exodus ponownie wcielamy się w stalkera Artema, który walczy o przetrwanie w opanowanym przez mutanty świecie po wojnie nuklearnej. Wydanie Gold zawiera również dwa dodatki fabularne, Sam’s Story oraz The Two Colonels, zatem otrzymujemy bogatą edycję tej świetnie ocenianej gry FPS inspirowanej twórczością Dmitrija Głuchowskiego.

Chernobylite Complete Edition

Kolejnym tytułem, który z kilometra pachnie Zoną, jest polska produkcja Chernobylite. Jak czytamy na Steam, to gra z gatunku science-fiction survival horror RPG osadzona w wiernie odwzorowanej na podstawie skanów 3D, opustoszałej strefie wykluczenia Czarnobyla. Wcielamy się w Igora, byłego pracownika Elektrowni Atomowej w Czarnobylu, który powraca do Prypeci w poszukiwaniu swojej narzeczonej.

Wasteland 3

Doskonałą zabawę w klimacie serii STALKER oferuje również Wasteland 3, choć pod względem przedstawienia akcji, jest to totalnie coś innego. Zamiast FPS-a, mamy tutaj klasyczną grę RPG z widokiem izometrycznym. Jednak postapokaliptyczny klimat piaszczystych terenów Arizony czy skutego lodem Kolorado jest tak gęsty i niebezpieczny, że warto się w nim zanurzyć. Gra oferuje dziesiątki godzin zabawy i wiele zakończeń w zależności od decyzji, jakie podejmiemy na swojej drodze. Zatem to przygoda na kilka razy.

A może coś jak STALKER inspirowanego Krakowem? 15 kolejnych gier w promocji na drugiej podstronie.