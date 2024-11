Demo Half-Life 3 już jest! Pobierz za darmo fanowski mod Project Borealis

Project Borealis to niezwykle ambitny projekt fanowski, który ma na celu kontynuować kultową serię gier. Choć początkowo był planowany jako mod do tej gry, ostatecznie twórcy zdecydowali się stworzyć samodzielną produkcję. Już teraz możecie pobrać za darmo demo gry, którą zabawnie określa się mianem Half-Life 3.

Project Borealis, czyli fanowski Half-Life 3

Project Borealis to fanowski projekt zainspirowany ogromnym cliffhangerem z Half-Life 2: Episode Two. Ten rozdział prologu pozwoli graczom wskoczyć z powrotem do kombinezonu HEV Gordona Freemana i poznać dalsze losy jego podróży. W czasie przygody nie zabraknie starć ze znanymi, ale nieco zmienionymi wrogami, czy też poznawaniem sekretów i odkrywaniem tajemnic poukrywanych w świecie gry. Początkowo miał to być zaledwie mod, a ostatecznie twórcy poszli kilka kroków dalej i tworząc coś, co śmiało można nazwać fanowskim Half-Life 3.

No a skoro wyszła z tego pełnoprawna gra, to i platforma dystrybucji musi się zgadzać. Fanowski projekt pobierzecie za darmo na Steamie:

Losy i rozwój gry na pewno warto śledzić, bo twórcy są mocno zaangażowani w dopracowywanie swojego dzieła. Najpewniej już niedługo pojawią się kolejne nowości, o których będziemy was informować, na czele z dodatkową zawartością czy pełnoprawną premierą. Projekt Borealis ma szansę stać się jednym z najważniejszych fanowskich modów w historii gier. Zwłaszcza dla fanów kultowej serii FPP od Valve, która nadal nie doczekała się trójki w tytule…

