Gry na Steam jak za darmo. 50 świetnych tytułów po 4 zł z groszami (15 lipca)

Mając niecałe 5 zł można upolować naprawdę dobrą grę na Steam. Żeby Wam to udowodnić, wybraliśmy aż 50 tytułów w niskiej promocyjnej cenie.

Opisywane przez nas codziennie gry za darmo nie każdego mogą zadowolić, choć dzisiejsza skradanka przypominająca Assassin’s Creed zapewne wyląduje na dysku niejednego użytkownika PC. Jednak najlepiej samemu wybrać sobie coś do pogrania, zamiast zdawać się na to, “co dają”. I wcale nie musisz mieć grubego portfela, by zdobyć dobrą grę na Steam. Wystarczy 4 zł z groszami, bo właśnie w takiej cenie polecamy Wam kilkadziesiąt niezłych, a czasem i genialnych tytułów.

Promocje na klucze Steam. Oto 50 gier wartych polecenia (tytuły od 1 do 17)

Z pierwszych 17 gier polecamy Wam sięgnąć przede wszystkim po świetnie oceniane Afterimage, które jest grą platformową z walkami przypominającymi nieco soulslike. Napotkamy tutaj ponad 170 odmian wrogów i 30 trudnych bossów. Każdy przeciwnik dysponuje innymi ruchami oraz atakami, więc kluczem do zwycięstwa jest nauczenie się przeciwników i odpowiedni dobór oręża. A jest czym wymachiwać! W grze znajdziemy ponad 200 różnym typów wyposażenia, w tym 6 klas broni głównej, bronie dodatkowe, zbroje i akcesoria.

Kolejną grą, obok której nie można przejść obojętnie, jest Batman: Arkham City z 2012 roku. Tytuł zabiera nas w podróż przez rozległe Arkham City – pięć razy większe niż świat poprzedniej odsłony Arkham Asylum. Wydanie GOTY zawiera ponadto 6 dodatków oraz nową zawartość, w tym mapy oraz postacie.

Z pierwszej części zestawienia tanich gier na Steam zwracamy również uwagę na Styx: Master of Shadows. To gra RPG akcji, w której wcielamy się w goblińskiego zabójcę. Musimy dostać się do Wieży Akenash i wykraść drogocenny bursztyn o magicznych właściwościach. Szykujcie się na sporo skradania, cichego eliminowania przeciwników i przemykania w mroku.

